Trump in Kenosha : Der ungebetene Gast und seine „Law and Order“-Show

Manchmal verdichtet sich die ganze Krise eines Landes in lautem Gebrüll. Kurz vor der Kreuzung in Kenosha, an der die Sheridan Road auf die 60. Straße trifft, kommt es zur Konfrontation. Eine Gruppe linker Aktivisten steht vor einigen älteren Trump-Anhängern. Die jungen Leute, die Mehrheit von ihnen Afroamerikaner, skandieren rhythmisch: „Black lives matter“ – schwarze Leben zählen. Die Trump-Anhänger erwidern lautstark: „All lives matter“ – jedes Leben zählt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Aus der Gruppe der Aktivisten stimmt einer an: „Not all lives matter, until black lives matter“ – bis nicht das Leben von Schwarzen zählt, zählt eben nicht jedes Leben. Das geht mehrfach hin und her. Beide Seiten schreien sich die Kehle aus dem Leib.

Kurze Zeit nach diesem Brüllgefecht begegnen sich beide Gruppen wieder – vor einer Absperrung. Die 60. Straße ist blockiert. In wenigen Minuten wird hier die Autokolonne von Präsident Donald Trump erwartet. Seine Anhänger haben Stellung bezogen: ältere Ehepaare, junge Familien, bärtige Männer und ein paar Jugendliche, viele mit den üblichen Erkennungszeichen: den roten MAGA-Hüten, Trump/Pence-Schildern oder einfach nur in T-Shirts in den Farben der amerikanischen Flagge.

Die „Black lives matter“-Leute kommen erst später dazu. Das heißt, eigentlich marschieren sie. Die Szene hat etwas Bedrohliches: Einige hundert Aktivisten nähern sich den Unterstützern des Präsidenten. Sie machen nicht etwa einige Meter vor ihnen halt, sondern stellen sich dicht an die Trump-Leute. Wieder fangen sie an zu skandieren – mit provozierenden Gesten.

Einer hält einem älteren weißen Mann sein Plakat vors Gesicht, das dieser ihm dann aus der Hand reißt. Aufregung. Es folgt ein Wortgefecht. Handgreiflichkeiten bleiben aus. Die Polizisten beobachten das Geschehen. Eingreifen müssen sie nicht. Nun kommt es zu Provokationen der anderen Seite. Die „Black lives matter“-Rufe der Schwarzen erwidern einige mit der Bemerkung: „Haltet euren vorlauten Mund.“ Ein junger Weißer entgegnet gar: „Black lives – ein Scheiß.“ Daraufhin wird er von einem anderen Trump-Unterstützer zurechtgewiesen.

Sie wollte einmal den Präsidenten sehen

Der Mann, der den jungen Weißen rügt, heißt Brandon Conn. Er ist mit seiner Tochter an die Absperrung gekommen. Sie habe einmal den Präsidenten sehen wollen, sagt er. Conn war auch in der vergangenen Woche schon hier an der Kreuzung. An jenem Tag, an dem die Lage in Kenosha außer Kontrolle geriet. Er habe alles genau mitangesehen, sagt er. Er steht vor einer Beton-Barriere, vor die jemand ein paar Blumen gelegt hat. Auf dem Beton steht in schwarzen Lettern: „RIP Huber“.

Anthony Huber, ein 26 Jahre alter weißer Mann, demonstrierte am Dienstag vergangener Woche mit seiner Freundin im Zentrum von Kenosha – trotz einer Ausgangssperre. Zwei Tage zuvor hatte ein Polizist dem Afroamerikaner Jacob Blake beim Versuch einer Festnahme sieben Mal in den Rücken geschossen. Seither war es in der Industriestadt im Südosten von Wisconsin zu Demonstrationen, aber auch zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Huber wollte da sein, wo die „Action“ ist, erzählte später ein Bekannter. Es sei eine historische Situation in Kenosha und in Amerika. Er habe dabei sein wollen.