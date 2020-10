Trump hat Corona : Ausnahmezustand im Ausnahmezustand

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nun hat es ihn erwischt: 74 Jahre alt, Übergewicht, Bluthochdruck. Sein Arzt sagt, er erwarte, dass Trump seinen Amtspflichten ohne Störung nachkommen werde. Später ergänzte Mark Meadows, der Stabschef des Weißen Hauses, Trump habe milde Symptome entwickelt – konkreter wurde er nicht. Der Präsident, der immer schon über sein Mobiltelefon mit seinen Anhängern kommunizierte, wird nun auf diese Weise auch regieren müssen. Er wird – abgeriegelt in der Residenz des Weißen Hauses – keinen direkten Kontakt zu seinen Mitarbeitern haben können. Mutmaßlich für die vorgeschriebenen zehn Tage, wenn es bei einem harmlosen Verlauf bleibt.

Corona-Test des Vizepräsidenten fiel negativ aus

Die Aufregung in Washington ist groß. Dabei lässt sich das alles problemlos machen. Es ist ja ohnehin nicht so, als ob nun auf internationaler Bühne ein wichtiger Akteur ausfällt: Die Krise in Nagornyj karabach etwa stand nicht gerade oben auf seiner Agenda. Und das Management des nationalen Gesundheitsnotstandes ist – da dürfte man sich im Pandemie-Krisenstab einig sein – bei Mike Pence ohnehin in besseren Händen. Der Vizepräsident wurde inzwischen negativ getestet. Trump bleibt freilich, solange er keine ernsten Symptome entwickelt, der oberste Kommunikator. So soll er am Freitag etwa weiterhin eine Telefonkonferenz zur Coronakrise leiten.

Für den Präsidenten ist die Angelegenheit abgesehen von der nachvollziehbaren Sorge vor einem schweren Verlauf für seine Frau und ihn aus einem anderen Grund eine Katastrophe: Er wird viereinhalb Wochen vor dem Wahltermin seine Kampagne unterbrechen und auf Kundgebungen in den umkämpften Bundesstaaten bis auf weiteres verzichten müssen. Das ist für sich genommen bitter für ihn, da er angesichts der Umfragen, nach denen er in einem halben Dutzend dieser Staaten hinten liegt, dringend weiter mobilisieren muss. Vor allem aber ist seine Botschaft dahin: Das Ende der Pandemie ist in Sicht? Rückkehr zur Normalität? Wer soll das glauben, wenn die Amerikaner nun über Tage mit Bulletins des Leibarztes im Weißen Haus versorgt werden?

Es gibt keine Normalität, bis das Virus nicht unter Kontrolle ist. Dieser Satz stammt von Joe Biden. Geäußert hat er ihn in der Fernsehdebatte zu Wochenbeginn – in jener Debatte, in der sich Trump darüber lustig machte, dass sein Herausforderer von den Demokraten dauernd mit dieser riesigen Maske im Gesicht herumlaufe. Das alles fällt ihm nun auf die Füße. Die Hoffnung, im Oktober nur noch über seine Richterkandidatin und damit über die Leib- und Magenthemen der Konservativen reden zu können, ist dahin. Die Coronakrise ist wieder da, mehr als je zuvor.

Biden verbreitete am Freitag über Twitter: Seine Frau Jill und er wünschten Trump und der First Lady eine rasche Genesung. Beide würden weiterhin für die Gesundheit des Präsidenten und dessen Familie beten. Der Präsidentschaftskandidat verzichtete vorerst auf jeden weitergehenden Kommentar. In seinem vorletzten Tweet vom Donnerstag hatte er noch geäußert: Trump werde alles tun, um davon abzulenken, dass wegen seines gescheiterten Vorgehens in der Krise mehr als 200.000 Amerikaner gestorben seien.