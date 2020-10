Trump gegen Biden : Scharfe Kontraste in einem echten Schlagabtausch

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Beide zeichneten ein düsteres Bild von Amerikas Zukunft, so ihr Gegner die Wahl gewinnen würde. Der Amtsinhaber warnte, unter Biden würden die Wirtschaft und mit ihr die Rentensparpläne der Amerikaner „zur Hölle fahren“. Der Präsident hatte in den vergangenen Tagen und Wochen seine eigenen Wissenschaftler und Minister beschimpft und war aus einem Interview für die Sendung „60 Minutes“ herausgelaufen, um dann von Mitarbeitern gedrehtes Rohmaterial des Gesprächs selbst zu veröffentlichen. Biden setzte am Donnerstagabend darauf, sich als vernünftige Alternative zu Trump darzustellen. Das gelang ohne die ständigen Unterbrechungen besser als Ende September.

Wie in der ersten Debatte sprach der ehemalige Vizepräsident das Publikum direkt an, als er sagte, er wolle Präsident aller Amerikaner sein, ob diese ihn nun gewählt hätten oder nicht. „Ich werde euch Hoffnung geben, wir werden uns für Wissenschaft statt Fiktion, für Hoffnung statt Angst entscheiden.“ Unter seiner Führung werde die Wirtschaft wachsen und er werde das Problem des systemischen Rassismus angehen, so Biden. Der „Charakter des Landes“ stehe zur Abstimmung. Trump versuchte, sich trotz seiner vier Regierungsjahre als Außenseiter in Washington zu inszenieren – sein demokratischer Mitbewerber sei dagegen „nur ein typischer Politiker“.

Biden, dem oft vorgeworfen wird, dass er über kein eigenes politisches Programm verfüge, erläuterte einzelne Vorhaben, etwa im Gesundheitswesen. Abermals erklärte er, dass das Krankenversicherungssystem „Obamacare“ unter einem Präsidenten Biden reformiert und um eine „öffentlich-rechtliche Option“ ergänzt werden solle. „Es wird Bidencare werden“, sagte er. Die Kohleindustrie müsse langfristig transformiert und die Energiegewinnung in „erneuerbare Energie“ umgewandelt werden. Biden und seine Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, hatten kürzlich Forderungen zurückgewiesen, die umweltschädliche Gasfördermethode Fracking zu verbieten. In den Vereinigten Staaten wird Gas nicht selten als eine „saubere Energieförderung“ bezeichnet. Trump nutzte die Positionierung, um die Ängste von Menschen in der traditionellen Energieindustrie zu schüren. „Das ist ein Statement“, sagte Trump. „Wirst du dich daran erinnern, Texas? Wirst du dich daran erinnern, Oklahoma, Pennsylvania?

Als er sich brüstete, mehr für Afroamerikaner getan zu haben, als jeder andere Präsident in der Geschichte des Landes „seit Abraham Lincoln“, sagte Biden: „Abraham Lincoln hier ist einer der rassistischsten Präsidenten, die wir in der modernen Geschichte hatten.“ Trump gieße Öl „in jedes einzelne rassistische Feuer“. Biden erinnerte daran, dass Trump sich in der vorangegangenen Fernsehdebatte geweigert hatte, Rassisten deutlich zu verurteilen und dass er stattdessen den paramilitärischen „Proud Boys“ gesagt habe, sie sollten sich „bereit halten“. Trump, der die Stimmung vieler weißer Amerikanerinnen und Amerikaner oft gut interpretiert und für sich nutzbar zu machen versteht, beteuerte indes: „Ich bin der am wenigsten rassistischste Mensch in diesem Raum!“

Mehr zum Thema 1/

Trump versuchte trotz der Beschränkungen, Biden auch persönlich anzugreifen. Er wollte immer wieder auf die Geschäfte von Hunter Biden, den Sohn des Rivalen, zurückkommen. In den letzten Tagen hatten Medien wie die rechtsgerichtete „New York Post“ neue Gerüchte über dessen Geschäfte in der Ukraine verbreitet. Der Gegenkandidat ließ sich nicht darauf ein und wollte bei den inhaltlichen Diskussionspunkten bleiben: „Sie wissen, wer ich bin, und Sie wissen, wer er ist“, sagte er zu den Angriffen auf seine Familie. Trump lenke auf dieses Thema um, weil er nicht über die politischen Probleme reden wolle. Nachdem die erste Debatte durch Trumps Beschimpfungen aus dem Ruder gelaufen und der zweite Termin abgesagt worden war, ähnelte diese Diskussion dank der neuen Regeln aber über weite Strecken einer wirklichen Diskussion.