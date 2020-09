Für die nächsten Debatten : Nach chaotischem TV-Duell soll es neue Regeln geben

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Trump ruderte derweil nach seinem scharf kritisierten Aufruf an eine rechtsradikale Gruppe, sich „bereit zu halten", zurück. „Sie müssen sich zurückziehen

und die Polizei ihre Arbeit machen lassen", sagte Trump am Mittwoch in Washington. Zugleich beteuerte der Präsident, er kenne die gewaltbereite Gruppierung Proud Boys nicht, die er noch am Vorabend namentlich erwähnt hatte: „Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind.“

Trump hatte sich beim TV-Duell mit seinem Wahl-Herausforderer Joe Biden direkt an die rechtsradikale Gruppe gewandt: „Proud Boys – haltet euch zurück und haltet euch bereit." Der Präsident reagierte damit auf die Frage des Moderators, ob er bereit sei, sich von rassistischen Gruppen zu distanzieren – und löste empörte Reaktionen unter anderem von Bürgerrechtsaktivisten aus. Wofür sich die Proud Boys (Deutsch etwa stolze Jungs oder stolze Kerle) genau „bereit“ halten sollten, ließ Trump offen. Die am Dienstagabend geäußerten Worte (“stand back and stand by") sind auf Englisch sehr ähnlich zu dem Ausdruck, den Trump am Mittwoch verwendete ( „stand down“), um rechte Gruppierungen aufzufordern, sich zurückzuziehen und die Polizei ihre Arbeit machen zu lassen.

Die nächsten beiden TV-Duelle finden am 15. und 22. Oktober statt. Die Debatte am 15. in Miami moderiert von Steve Scully vom Sender C-SPAN - soll im Townhall-Format ablaufen, in dem das Publikum Fragen stellen kann. Das würde es ohnehin schwieriger machen, dass sich die Politiker gegenseitig ins Wort fallen. Die dritte und letzte Debatte leitet Kristen Welker von NBC News. Am 7. Oktober treffen zudem Vizepräsident Mike Pence und Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris aufeinander.