Gericht entscheidet in Texas : 127.000 aus Autos abgegebene Stimmen bleiben gültig

In Texas sind republikanische Kläger mit dem Versuch gescheitert, rund 127.000 Stimmzettel für ungültig erklären zu lassen, die Wähler direkt aus ihren Autos abgegeben hatten. In New Hampshire gab es erste Wahlergebnisse.

Die Republikaner sind in dem amerikanischen Bundesstaat Texas mit dem Versuch gescheitert, rund 127.000 Stimmzettel für ungültig erklären zu lassen, die Wähler direkt aus ihren Autos heraus abgegeben hatten. Die Stimmen waren im Harris County abgegeben worden, das derzeit als eher den Demokraten zugeneigt gilt. Texas hat seit dem Sieg von Jimmy Carter 1976 bei einer Präsidentenwahl nicht mehr für einen Demokraten gestimmt. In diesem Jahr zeigen die Umfragen aber ein relativ knappes Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden. Insofern könnten auch 127.000 Stimmen eine wichtige Rolle spielen.

Ein Bundesrichter in Houston wies am Montag eine Klage von vier Republikanern ab, die gefordert hatten, die Stimmzettel nicht zu berücksichtigen. Die Wahlbehörde von Harris County hatte angesichts der Corona-Krise zusätzlich Zelte neben Wahllokalen aufstellen lassen, in denen Autofahrer ihre Stimmzettel abgeben konnten, ohne die Fahrzeuge zu verlassen. Die Republikaner hatten in ihrer Klage unter anderem argumentiert, dass es für das Verfahren keine gesetzliche Grundlage gebe.

Der Richter ließ die Klage nicht zu, weil er die Republikaner nicht als Geschädigte anerkannte. Zugleich machte er aber deutlich, dass er auch in der Sache gegen eine Annullierung der Stimmzettel entschieden hätte – weil dies nicht im öffentlichen Interesse wäre. Zugleich schränkte er ein, dass er eine Stimmabgabe in Zelten am Wahltag selbst untersagt hätte, denn nach dem Wahlrecht in Texas müsse die Stimmabgabe in Gebäuden stattfinden, und „das Gericht findet nicht, dass ein Zelt ein Gebäude ist“.

Die Republikaner zogen nach der Entscheidung vor ein Berufungsgericht und argumentierten unter anderem, dass Smartphones die Wähler in ihren Autos ablenken könnten. Das Harris County schloss zur Sicherheit alle Zelte für den Wahltag. Er wolle die Stimmen der Wähler nicht gefährden, schrieb der zuständige Beamte auf Twitter. Nur ein Drive-Thrugh-Wahllokal in einer Sportarena werde bleiben. Der Komplex, in dem sonst das Basketball-Team Houston Rockets spielt, habe Wände und ein Dach und sei damit „zweifelsfrei geeignet“ für die Stimmabgabe.

Erste Wahlergebnisse an der Ostküste

Unterdessen wurde bekannt, dass in zwei kleinen Orten an der Ostküste die ersten Wahlentscheidungen gefallen sind: Der Demokrat Joe Biden gewann die Abstimmung in dem Dorf Dixville Notch in New Hampshire mit fünf zu null Stimmen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich Amtsinhaber Trump mit 16 zu fünf Stimmen gegen Biden durch, wie hier kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf einer handbeschriebenen Tafel verkündet wurde.

Das Wahllokal in Dixville Notch öffnet seit 1960 am Wahltag bereits um Mitternacht. Da es in dem Skiort nahe der kanadischen Grenze weniger als ein Dutzend registrierte Wähler gibt, sind dort Stimmabgabe und -auszählung schnell erledigt. Bereits um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) stand das Ergebnis fest. Amerikanische Fernsehsender übertrugen die Abstimmung und die Auszählung live. Bei der Wahl 2016 hatte hier die Demokratin Hillary Clinton mit 4:2 gegen Trump gewonnen.

Dass man so früh wähle darf, ist einem Gesetz in New Hampshire zu verdanken. Es erlaubt Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern, sowohl bei den Vorwahlen als auch dann bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal zu öffnen. Damit sollte Eisenbahnarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, wählen zu gehen, schlafen zu gehen und dann pünktlich zur Arbeit zu gehen. Jedoch spiegelten die Resultate aus den kleinen Orten nicht immer wider, wer am Ende Präsident wurde.