Gouverneur von Pennsylvania : Tom Wolf lässt sich von Trump nicht einschüchtern

Tom Wolf hat es nicht einfach. „Die Augen der Welt sind auf Pennsylvania gerichtet“, sagte der Gouverneur des „Keystone State“ am Mittwoch, nachdem die Auszählung der Stimmen der Präsidentenwahl begonnen hatte. Dass es länger dauern werde, sei schon vorher klar gewesen.

Aber jeder Einwohner Pennsylvanias könne damit rechnen, dass seine Stimme gezählt werde. Den juristischen Versuch des Präsidenten, die Auszählung stoppen zu lassen, nannte er „falsch“.

Mit Donald Trump steht der Demokrat Wolf auf keinem guten Fuß. Vor der Wahl sagte der Präsident, man beobachte sehr genau, was Wolf mache, man habe „viele Augen“ auf ihn gerichtet. Wolf antwortete stilgerecht auf Trumps Lieblingsmedium Twitter: „Pennsylvanianer lassen sich nicht einschüchtern.“

Er regiert mit und gegen Republikaner

Streit mit Republikanern ist Wolf gewohnt. In beiden Häusern des Parlaments in seinem Bundesstaat haben diese eine Mehrheit und ihm besonders bei der Bewältigung der Covid-Pandemie das Leben schwergemacht. Wolf hat einen strengen Kurs gefahren. Er verhängte Ausgangsbeschränkungen und eine Maskenpflicht. Bei 23 Abgeordneten kam das so schlecht an, dass sie ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn auf den Weg gebracht haben, das noch nicht durchgestanden ist.

FAZ.NET komplett Sichern Sie sich alle aktuellen Informationen und Hintergründe zur Präsidentenwahl Jetzt F+ für nur 1€/Woche lesen

Dabei fing alles gar nicht so schlimm an. Wolf wurde 2014 mit 54,9 Prozent der Stimmen zum Gouverneur gewählt. Zurückzuführen war dies auch auf seine Bemühungen um die republikanischen Wähler auf dem Land zwischen Philadelphia und Pittsburgh.

In seiner ersten Amtszeit setzte er viele liberale Vorhaben durch: Er verbot Fracking in geschützten Gebieten, setzte die Todesstrafe aus und erweiterte die Gesundheitsfürsorge für Menschen mit geringem Einkommen. Die Bezeichnung „liberal“ lehnte er jedoch ab. Vielmehr sei seine Politik getrieben von Pragmatismus. 2018 wurde er dann mit 57 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie im Liveblog zur Wahl in Amerika

Vor seiner Zeit als Gouverneur war Wolf in sechster Generation Geschäftsführer eines Unternehmens zur Herstellung von Küchenmöbeln, das er 2009 vor dem Bankrott retten musste, obwohl er eigentlich schon damals zur Wahl als Gouverneur antreten wollte. Dafür war er extra als Finanzminister des Staates zurückgetreten, der er seit 2007 war.

Mehr zum Thema 1/

Tom Wolf verbrachte als Mitglied des Peace Corps zwei Jahre in Indien. Studiert hat er in London – wo er auch seine spätere Ehefrau kennenlernte –, und geheiratet hat er in der Schweiz. Mit seiner Frau lebte er viele Jahre lang in seinem Elternhaus im Ort Wolf, der nach einem Vorfahren von ihm benannt ist. Er hat zwei Töchter, die in New York und Kalifornien leben. Furcht vor Donald Trump hat er mit Sicherheit nicht. 2016 hat er einen weit gefährlicheren Gegner besiegt: Prostatakrebs.