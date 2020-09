Tod von Ruth Bader Ginsburg : Die Abtreibungsgegner spielen auf Sieg

Donald Trump darf jetzt nicht einknicken: Für die Abtreibungsgegnerinnen und -gegner in den Vereinigten Staaten ist klar, dass ihr historischer Moment gekommen ist. Durch den Tod der Richterin Ruth Bader Ginsburg haben die Republikaner die Chance, einen weiteren Posten am Obersten Gerichtshof mit einem oder einer Konservativen zu besetzen. Evangelikale und Abtreibungs-Hardliner hoffen, dass das Gericht dann die Präzedenzentscheidung „Roe v. Wade“ von 1973 kippt – seither kann der Staat niemanden mehr zum Austragen einer Schwangerschaft zwingen, die Entscheidung darüber ist weitestgehend Privatsache.

Kristan Hawkins, Vorsitzende der Organisation „Students for Life of America“, sagte dem Radiosender NPR, sie sehe die Entscheidung für einen neuen Richter oder eine neue Richterin als Chance, endlich ihr Ziel zu verwirklichen, das da laute: „Ein Amerika ohne Abtreibung, in dem Abtreibung illegal und undenkbar ist.“ Auch Marjorie Dannenfelser, Präsidentin der mächtigen Lobbyorganisation „Susan B. Anthony List“, sagte, die Richterinnen und Richter sollten nun die „Roe v. Wade“-Entscheidung so schnell wie möglich zurücknehmen. Dann könnten einzelne Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche verbieten.

Bislang hatten die Konservativen eine Mehrheit von fünf zu vier unter den Richterinnen und Richtern. Nun könnten die Republikaner das Gericht noch deutlicher nach rechts verschieben – weil die Berufungen auf Lebenszeit gelten, wird die Entscheidung die Rechtsprechung für lange Zeit prägen.

Spenden-Rekord für die Demokraten

Wie viel Angst oder auch Motivation das bei demokratisch Gesinnten auslöst, lässt sich in Zahlen ahnen. Die Demokraten und ihnen nahestehende Gruppen verzeichneten nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg am vergangenen Freitag Spenden-Rekorde. Sie sammelten in den ersten 28 Stunden danach mehr als 90 Millionen Dollar ein. Das meiste Geld ging an Senatskandidatinnen und -kandidaten, aber Gruppen wie „Planned Parenthood“ und NARAL („National Abortion and Reproductive Rights Action League“) verzeichneten ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Sie konzentrieren sich zur Zeit darauf, republikanische Senatoren unter Druck zu setzen, deren Wiederwahl nicht sicher ist. Ziel ist es, die Ernennung eines neuen Richters oder einer neuen Richterin bis nach der Wahl zu verschieben. Beide Organisationen erklärten, durch den Tod von Bader Ginsburg und die mögliche Berufung eines oder einer weiteren Konservativen auf die Richterbank stünden die Rechte, die Gesundheit und die Freiheit der Amerikanerinnen und Amerikaner auf dem Spiel.

Nicht immer gehen die Entscheidungen der Obersten Richter indessen aus wie erwartet, auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch nicht. Vier der neun Richterinnen und Richter müssen zustimmen, bevor der Supreme Court einen neuen Fall annimmt. Meist hat vorher ein Bundesberufungsgericht oder das Oberste Gericht eines Bundesstaates verhandelt. In diesem Sommer siegten die „Pro-Choice“-Befürworter trotz konservativer Mehrheit vor dem Obersten Gericht. Der Vorsitzende Richter John Roberts stimmte mit den Liberalen gegen ein Gesetz, das in Louisiana zur Schließung der meisten Abtreibungs-Praxen geführt hätte. Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaften beenden, hätten Überweisungsrechte oder sogar Belegbetten in einem örtlichen Krankenhaus haben müssen. Entsprechende Komplikationen kommen sehr selten vor, und schon deshalb galten die Gesetze aus Sicht vieler Fachleute als reine Schikane. Im Jahr 2016 hatte das Gericht eine ähnliche Regelung in Texas gekippt. Damals stand Roberts auf der Gegenseite, wollte aber dieses Mal den Präzedenzfall achten.

Beide Gesetze waren vor allem Beispiele für die Strategie der Republikaner. Mit Auseinandersetzungen über solche Regelungen wollen sie letztlich erzwingen, dass der Oberste Gerichtshof sich mit „Roe v. Wade“ befasst. Vor einem deutlich konservativeren Supreme Court könnte so bald auch ein Gesetzentwurf aus Alabama verhandelt werden, der Abtreibungen ganz verbietet. Gouverneurin Kay Ivey unterzeichnete im vergangenen Jahr ein „Gesetz zum Schutze menschlichen Lebens“, das praktisch alle Schwangerschaftsabbrüche verbieten soll und keine Ausnahmen für Überlebende von Vergewaltigung und Inzest vorsieht. In fünf Bundesstaaten, darunter Mississippi und North Dakota, gibt es so genannte „trigger laws“. Das sind Gesetze, die in Kraft treten würden, sobald der Oberste Gerichtshof „Roe v. Wade“ kippt. Sie würden Abtreibungen nur in Ausnahmefällen erlauben. In weiteren zehn Staaten gibt es Beschlüsse, wonach dann umgehend solche Gesetze verabschiedet werden sollen.