Tag der Entscheidung : Trump und Biden kämpfen bis zuletzt mit harten Bandagen

Der lange Wahlkampf in Amerika geht mit scharfen Worten zu Ende. Trump erneuert mit einer düsteren Warnung seine Angriffe auf die Abstimmung per Briefwahl. Biden setzt auf die Unterstützung von Popstars. Umfragen sehen in den entscheidenden „Swing States“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die Amerikaner in den letzten Zügen des Wahlkampfs zur Einheit aufgerufen. „Wir können das Beste aus uns herausholen, wenn wir die vereinigten Staaten von Amerika sind“, sagte Biden am Montag in Pittsburgh im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania bei einem seiner letzten Auftritte im Wahlkampf. Die Vereinigten Staaten befänden sich in einem „unglaublichen Moment“ in der Geschichte: Auf der einen Seite stehe die Identität des Landes vor der größten Bedrohung, auf der anderen Seite sei die Zukunft noch nie so vielversprechend wie heute gewesen.

„Morgen bricht ein neuer Tag an“, rief Biden seinen Anhängern zu, die wegen der Corona-Gefahr wieder einmal wie in einem Autokino mit ihren Fahrzeugen zur Wahlkampfveranstaltung kamen. „Morgen können wir eine Präsidentschaft beenden, die unsere Nation gespalten und die Flamme des Hasses angefacht hat.“ Vor Bidens Auftritt spielte Lady Gaga mehrere Songs und rief auf, für ihn zu stimmen.

Pennsylvania ist bei der Wahl einer der besonders umkämpften Bundesstaaten. Umfragen sehen dort den Demokraten Joe Biden in Führung, aber nur sehr knapp vor Präsident Donald Trump, der den Staat 2016 gewonnen hatte. Auch im wichtigen Bundesstaat Florida liegt Herausforderer Biden nach einer am Montag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage bei 50 Prozent und der republikanische Amtsinhaber Donald Trump bei 46 Prozent. Vor einer Woche lagen die beiden Kandidaten faktisch gleichauf. Florida gehört Experten zufolge zu den Staaten, wo die Wahl morgen entschieden werden könnte.

Trump heizt weiter Stimmung gegen Briefwahl an

Dutzende Millionen Amerikaner haben aber bereits frühzeitig per Brief oder im Wahllokal abgestimmt. Der Demokrat und ehemalige amerikanische Vizepräsident Biden hofft darauf, die Präsidentschaft von Donald Trump nach nur einer Amtszeit zu beenden und in das Weiße Haus einzuziehen.

Trump hat unterdessen vor gewalttätigen Ausschreitungen gewarnt. Die Entscheidung des Obersten Gerichts, die Auszählung bestimmter Briefwahlunterlagen im Bundesstaat Pennsylvania noch Tage nach der Wahl zu erlauben hat der Präsident als „sehr gefährlich“ bezeichnet. Dies werde zu „ungezügeltem und unkontrolliertem Betrug“ führen, behauptete Trump am Montagabend auf Twitter. „Es wird zu Gewalt in den Straßen führen. Es muss etwas getan werden“, schrieb er weiter. Twitter versteckte die Nachricht umgehend hinter einem Warnhinweis und schränkte die Möglichkeit der Weiterverbreitung des Tweets ein.

Wegen der Corona-Pandemie haben viel mehr Menschen per Briefwahl abgestimmt. Die Auszählung dieser Stimmen ist komplizierter als die der regulären Stimmen aus den Wahllokalen. Die Verantwortlichen in Pennsylvania haben daher gewarnt, dass sich die Auszählung bis Freitag hinziehen könnte. Trump hat signalisiert, dass er sich vor Gericht gegen eine Verzögerung wehren könnte. Umfragen vor der Wahl legten nahe, dass die in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen eher zugunsten Trumps ausfallen würden, Briefwahlstimmen eher für Biden.

Beyoncé wirbt für Biden

Unterdessen hat Weltstar Beyoncé bei ihren 155 Millionen Fans auf Instagram am Vortag der amerikanischen Wahlen unmissverständlich signalisiert, welchen Kandidaten sie unterstützt. Die R&B-Sängerin zeigte sich am Montag in einem Post mit einer Gesichtsmaske als Corona-Schutz mit der Aufschrift Biden/Harris. In ihrem Werbeclip für den demokratischen Präsidentschaftsanwärter Joe Biden und dessen Vize-Kandidatin Kamala Harris trägt Beyoncé einen Schlapphut mit einem „Ich habe gewählt“-Anstecker.

Die gebürtige Texanerin rief zum Wählen auf, ganz speziell wandte sie sich dabei an die Menschen in ihrem Heimatstaat. „Schaff es, Texas“, schrieb Beyoncé. Der bevölkerungsreiche Bundesstaat geht seit Jahrzehnten an Republikaner. Donald Trump lag dort 2016 deutlich vor der Demokratin Hillary Clinton. Umfragen sagen jetzt aber ein deutlich knapperes Rennen voraus.