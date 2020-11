Wahl in Amerika : Die Schlacht danach

Vielleicht war die ganze Aufregung ja umsonst. Vielleicht ist das Ergebnis am Ende schlicht zu eindeutig. Vielleicht liefert Florida schon im Laufe des Wahlabends einen verlässlichen Trend. Und vielleicht tritt dann sogar ein, was viele Demokraten derzeit wegen des Traumas von 2016 nur im Flüsterton zu äußern wagen: ein Erdrutschsieg für Joe Biden.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Florida, der Bundesstaat, der im Jahr 2000 für die Hängepartie zwischen George W. Bush und Al Gore verantwortlich war, könnte diesmal tatsächlich recht schnell für klare Verhältnisse sorgen. Seinerzeit führte das Auszählchaos dazu, dass erst 36 Tage nach dem Wahltermin feststand, wer Bill Clinton im Weißen Haus folgen würde. Wegen der Blamage reformierte der Bundesstaat sein Wahlsystem. Seit dem 19. Oktober haben Frühwähler in dem „Sunshine State“ ihre Stimme abgegeben. Zudem zählt der Bundesstaat zu jenen, in denen ohne Begründung eine Briefwahl beantragt werden kann. Ein Großteil der Wähler in dem drittgrößten Bundesstaat mit rund 22 Millionen Einwohnern hat von einer der beiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Die Umschläge müssen bis Dienstagabend eingegangen sein. Die Frist wurde in Florida trotz der Pandemie nicht verlängert.