Supreme Court : Trumps Notfallplan ist ein Spiel mit dem Feuer

Mehrheitsführer Mitch McConnell, der Trump aus dem Wahlkampf in Kentucky zu der Personalie gratulierte, denkt vor allem an sein Vermächtnis: Er wird mit der Koordinatenverschiebung am Supreme Court die Politik Amerikas auch dann noch prägen, wenn Trump das Weiße Haus und er die zweite Kammer längst verlassen haben. Dass McConnell die Parlamentspraxis nach Belieben biegt und mit der Anhörung Barretts kurz vor der Wahl das Gegenteil dessen tut, was er vor vier Jahren im Umgang mit Barack Obamas Kandidaten als unabänderliche Regel darstellte, schert ihn nicht.

Politik der massiven Vergeltung

Die Politik in Washington war längst vergiftet. Der Republikaner hatte zu Beginn der Amtszeit Trumps die Geschäftsordnung für die Nominierungsverfahren von Verfassungsrichtern geändert: Abstimmungen konnten nicht mehr durch Filibuster verhindert werden. McConnell begründete die „nukleare Option“ damit, dass sein demokratischer Vorgänger das konsensdemokratische Element vier Jahre zuvor für die Bestellung von Richtern niederer Instanzen abgeschafft hatte.

McConnells Politik der massiven Vergeltung kann, darüber ist er sich im Klaren, den Verlust der Senatsmehrheit zur Folge haben. Denn in umkämpften Bundesstaaten dürfte sein Wortbruch unter Wechselwählern mehr schaden als nutzen. Die Sache ist es ihm wert – es geht um das Abtreibungsrecht, das Waffenrecht, die Religionsfreiheit und die Gesundheitspolitik. Der Oberste Gerichtshof soll nicht Katalysator des sozialen Wandels sein, sondern Notar der Verfassung in ihrem Wortsinn, wie ihn fundamentalistische Juristen darstellen.

Barrett suchte Ängste gegen ihre Nominierung zu zerstreuen: Sie werde im Falle ihrer Bestätigung darauf achten, wer vorher auf ihrem Richterstuhl gesessen habe. Die linksliberale Bader Ginsburg habe bei der Gleichstellung von Frauen nicht nur Glasdecken zerbrochen, sie habe sie zertrümmert. Die Demokraten erinnerten freilich daran, welche Positionen Barrett bisher vertrat – etwa zu „Roe v. Wade“, dem Präzedenzfall, der Bundesstaaten Abtreibungsverbote untersagt, oder zu Obamas Gesundheitsreform. Die Anhörung der konservativen Katholikin im Oktober wird gewiss hitzig werden. Die Demokraten müssen allerdings aufpassen, nicht die Schlammschlacht zu wiederholen, zu der das Nominierungsverfahren Brett Kavanaughs vor zwei Jahren ausartete. Joe Biden braucht nämlich auch die Stimmen liberaler Katholiken.

Trump sagte, Barrett sei eine Frau von „unnachgiebiger Loyalität gegenüber der Verfassung“. Das bedeutet nicht, dass sie ihm verpflichtet ist. Schon die beiden anderen von ihm nominierten Verfassungsrichter haben Urteile gefällt, die ihn staunen ließen. Der um seinen Ruf bangende Supreme Court ist ohnehin bestrebt, nicht noch einmal wie im Jahr 2000 eine Präsidentenwahl entscheiden zu müssen. Die Richter wissen, dass Trumps Notfallplan ein Spiel mit dem Feuer ist.