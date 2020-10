Infizierte in Trumps Umfeld : Ein Superspreading-Event im Weißen Haus?

Donald Trumps Infektion ist, wenn man so will, nur die Spitze des Eisbergs. Immer mehr Mitarbeiter des Präsidenten und Politiker aus seinem Umfeld berichten von positiven Testergebnissen. Anonyme Quellen aus dem Weißen Haus berichten Reportern von Panikstimmung und Wut. Manche können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Präsident die eigenen Leute in Gefahr brachte. Trump habe Fieber, Husten und eine verstopfte Nase hieß es am Freitagnachmittag. Er werde dennoch für einige Tage im Walter-Reed-Krankenhaus bleiben. Dort gibt es eine Art Präsidentensuite, in der er seine Amtsgeschäfte fortsetzen kann.

An eine vorübergehende Übertragung der Macht an Vizepräsident Mike Pence sei nicht gedacht, versicherte das Weiße Haus. Trump war in einem kurzen Video zu sehen, in dem er sich für die Genesungswünsche bedankte und versicherte, der Krankenhausaufenthalt sei eine Vorsichtsmaßnahme, damit alles gut gehe. Abends meldete er sich knapp auf Twitter: „Läuft gut, denke ich. Danke Euch allen. LOVE!“

Noch am Morgen hatte es geheißen, der Präsident und die ebenfalls infizierte First Lady Melania könnten sich im Weißen Haus auskurieren. Doch entweder wollten die Ärzte auf Nummer Sicher gehen oder Trumps Zustand hatte sich im Laufe des Tages verschlechtert. Die Entscheidung, jetzt schon in die Klinik zu gehen, dürfte auch mit Blick auf den Wahlkampf gefallen sein: Bilder zeigten, wie Trump zu seinem Hubschrauber lief. Nicht auszuschließen, dass es ein oder zwei Tage später Bilder eines Krankentransports geworden wären. Alle Auftritte im Wahlkampf sind bis auf Weiteres abgesagt.

Trump ist dafür bekannt, dass er oft auf eine Schutzmaske verzichtet und dass viele seiner Anhänger und Mitarbeiter es ebenso halten. Nach den Richtlinien der Seuchenkontrollbehörde CDC müsste sich nun eigentlich jeder in Quarantäne begeben, der in den vergangenen Tagen vor allem bei den kleineren Veranstaltungen mit dem Präsidenten war. Das betrifft viele Kabinettsmitglieder, Politiker im Kongress und Trumps engstes Umfeld – aber auch Leute aus seinem Wahlkampfstab und Hunderte Spender, sowie unzählige Mitarbeiter im Weißen Haus, die dem Präsidenten Essen servieren, ihn zu Terminen bringen oder für seine Sicherheit sorgen. Beraterin Hope Hicks hatte spätestens seit Mittwoch Covid-19-Symptome. Zumindest einige Mitarbeiter Trumps waren von da an informiert. Dementsprechend stellten Journalisten in den abendlichen Talkrunden des Fernsehens am Freitag die Frage, ob Trump in den vergangenen Tagen andere Menschen wissentlich in Gefahr gebracht habe. „Er hat sich nie um uns geschert“, zitierte die „Washington Post“ einen anonymen Secret-Service-Mitarbeiter.

Mindestens acht Personen, mit denen Trump in engerem Kontakt war, wurden inzwischen positiv getestet: Neben Hicks und der First Lady sind das Ronna McDaniel, Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees (RNC); die Senatoren Thom Tillis aus North Carolina und Mike Lee aus Utah; Trumps Wahlkampfchef Bill Stepien; Trumps vor kurzem offiziell ausgeschiedene, aber immer noch einflussreiche Beraterin Kellyanne Conway sowie Reverend John Jenkins, Präsident der Notre Dame Universität. Jenkins war wie die meisten der Genannten am vorigen Samstag im Weißen Haus zugegen, als Trump die Notre-Dame-Absolventin Amy Coney Barrett feierlich für den Supreme Court nominierte. Die Veranstaltung fand zwar im Rosengarten statt, doch nach Medienberichten wurde danach in mehreren Räumen des Weißen Hauses auf den politischen Coup angestoßen.