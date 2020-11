Sicherheit ohne Amerika? : Eher besteht Trump einen Lügendetektortest

Beherzigt Europa die Lektionen, die es in den vergangenen vier Jahren gelernt haben will? Das Gelübde, mit einer Stimme zu sprechen, gerät schon wieder in Vergessenheit.

War die Erleichterung darüber, dass Donald Trump die Präsidentenwahl verloren hat, voreilig? Nicht nur unverbesserliche Pessimisten halten es für möglich, dass er in den nächsten vier Jahren alles dafür tun wird, um die größte Schmach seines Lebens in den größten Triumph zu verwandeln: die Rückkehr ins Weiße Haus. Auch bis zur Amtsübergabe im Januar könnte Trump noch viel Unheil anrichten, wie sein Befehl zum überstürzten Abzug aus Afghanistan und die Überlegungen zur Bombardierung iranischer Atomanlagen zeigen. Mit derartigen letzten Zuckungen sorgt Trump dafür, dass sich in der Nato und in der EU die Bestürzung über seine Abwahl weiter in engen Grenzen hält.

Doch gibt es einen Grund, aus dem gerade Trump-Kritiker den vier Jahren mit ihm noch nachtrauern könnten. Mit seiner Präsidentschaft fällt auch die einigende Wirkung weg, die von seinem oft genug brüskierenden Umgang mit den Verbündeten ausging. Trumps Trampelei durch die Weltpolitik hatte dazu geführt, dass fast in der ganzen EU (und besonders laut in Berlin) ein dreifacher Schwur abgelegt wurde: Europa muss mehr globale Verantwortung übernehmen! Europa muss mehr für seine Sicherheit tun! Europa muss künftig mit einer Stimme sprechen! Das gelte alles auch, wenn Biden Präsident werde.

Doch nur wenige Wochen nach der Wahl scheint das kollektive Gelübde schon wieder in Vergessenheit zu geraten. Während Trump beim Eindreschen auf Golfbälle darüber nachdachte, an wem er im In- und Ausland Rache für die Verletzungen seines Egos üben könnte, stritten der französische Staatspräsident und die deutsche Verteidigungsministerin in aller Öffentlichkeit darüber, ob Europa sich selbst verteidigen könne und solle – also ohne Amerika. Macron will seine Doktrin der „strategischen Autonomie“ auch auf dem Gebiet der Sicherheits- und Verteidigungspolitik verwirklicht sehen; Kramp-Karrenbauer hält das gerade auf diesem Feld für eine „Illusion“.

Die Bundeswehr – nur noch ein Schatten ihrer selbst

Wenn man auf die Armee blickt, die Kramp-Karrenbauer befehligt, kann man zu keinem anderen Schluss kommen. Die Bundeswehr ist, nachdem sie jahrzehntelang als Lieferantin der „Friedensdividende“ dienen, eine Reform nach der anderen erdulden und gleichzeitig in immer neue Auslandseinsätze ziehen musste, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Um auf den Schutz Amerikas verzichten zu können, müsste Deutschland über Jahrzehnte Abermilliarden in die Rüstung stecken, und zwar nicht nur in die konventionelle.

Denn das Rückgrat auch der deutschen Sicherheit vor militärischen Angriffen ist der amerikanische Nuklearschirm, selbst wenn die SPD das immer noch nicht begreifen will. Dessen Abschreckungswirkung könnten auch die französischen und britischen Atomstreitkräfte in ihrer gegenwärtigen Dimension nicht ersetzen. Eher aber besteht Trump einen Lügendetektortest, als dass der Bundestag den Sozialetat zugunsten des Verteidigungshaushalts rasiert und den Verzicht Deutschlands auf Atomwaffen zurücknimmt.