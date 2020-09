Verstorbene Richterin : Sarg von Ruth Bader Ginsburg im Kapitol aufgebahrt

Die verstorbene Richterin Ruth Bader Ginsburg ist im amerikanischen Kapitolgebäude aufgebahrt worden. Zu Beginn einer privaten Zeremonie für die einstige Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sie empfinde „tiefe Trauer“ beim Tod der liberalen Richterin.

Der Sarg von Ginsburg, die vergangene Woche im Alter von 87 Jahren gestorben war, wurde von den Stufen des Obersten Gerichtshofs zur Ostseite des Kapitolgebäudes gebracht. Eine Ehrengarde des Militärs trug den Sarg in die Statuary Hall des Gebäudes. Zu der Trauergästen zählten der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden und dessen Frau Jill, Politiker beider Kammerns sowie Freunde und Familienangehörige von Ginsburg. Auch Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin, die Senatorin Kamala Harris, und die Senatorinnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar nahmen an der Zeremonie teil. Präsident Donald Trump hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag von Ginsburg vor dem Obersten Gerichtshof verabschiedet, wo ihr Sarg zuvor aufgebahrt worden war. Dabei war er von Demonstranten ausgebuht worden.

Die Rabbinerin Lauren Holtzblatt erinnerte während der Zeremonie im Kapitol an Ginsburgs Kampf für Gleichheit. „Die Gerechtigkeit kam nicht wie ein Blitz, sondern durch hartnäckige Beharrlichkeit, alle Tage ihres Lebens“, sagte sie. Wirklicher Wandel, dauerhafter Wandel, geschehe Schritt für Schritt.

Trump will am Samstag eine konservative Nominierung als Ersatz für Ginsburg bekanntgeben. Es soll eine Frau werden. Pelosi sagte vor der Zeremonie am Freitag dem Sender CBS, dass die Amerikaner wissen müssten, was bei der „Eile“ für die Bestätigung auf dem Spiel stehe. Ginsburg war 27 Jahre lang am Obersten Gerichtshof tätig. Sie soll nächste Woche auf dem Arlington-Nationalfriedhof neben ihrem Mann Martin bestattet werden, der 2010 starb.

Nur etwa 30 Amerikaner haben die Ehre erhalten, im Kapital aufgebahrt zu sein: Präsidenten, Mitglieder des Militärs und Kongressabgeordnete, alles Männer. Die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks war nach ihrem Tod im Jahr 2005 die erste Amerikanerin, die im Kapitol aufgebahrt wurde. Anders als Ginsburg wurde sie aber als Privatfrau geehrt, weshalb sich die Ehre „Lie in Honor“ nannte. Ginsburg ist die erste Frau und die erste Person mit jüdischem Glauben, die die Ehre „Lie in State“ erhält.

Derweil wurde bekannt, dass ein Museum in ihrer Heimatstadt New York die prominente Richterin mit einer Ausstellung ehrt. Die Schau „Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg“ solle vom 1. Oktober 2021 bis zum 23. Januar 2022 zu sehen sein, teilte die New-York Historical Society am Central Park in Manhattan am Freitag mit. Ausgestellt werden unter anderem Fotos, Videos und Dokumente aus dem Leben der linksliberalen Juristin. „Wir hatten die Ausstellung als Feier des Lebens von Richterin Ginsburg geplant, aber nun wird sie ein Andenken an ihre Errungenschaften und ihr Vermächtnis“, sagte Museumsdirektorin Louise Mirrer.