Durch Dörfer in Ohio : Von Tür zu Tür auf Stimmenfang

Rob Weber steht in seinem Vorgarten, er muss noch Vogelfutter ausstreuen. Er lächelt aus der Entfernung und als er näher kommt, streckt er zur Begrüßung die Hand aus, zieht sie zurück und bietet seinen Ellenbogen zum Gruß. Er bittet in das alte Haus auf dem Bauernhof, der um 1870 errichtet wurde und längst nicht mehr im landwirtschaftlichen Betrieb ist.

Rob Weber ist Anwalt, vor dem Jurastudium hat an der Militärakademie West Point studiert. Panzer fahren, das kann er, das hat er bei der Armee gelernt. Auf einem Traktor hat er hier nie gesessen. In der Küche liegt auf einer Ablage neben ein paar Unterlagen und Utensilien des Alltags eine bedruckte Maske, auf der „Weber for Congress“ steht. Der Panzerfahrer wäre gern Politiker. Er füllt Eiswasser (4/5 Eis, 1/5 Wasser) in einen Trinkbecher, für unterwegs. Es ist warm draußen, Polohemdenwetter, besonders schweißtreibend wird es trotzdem in der nächsten Stunde nicht.