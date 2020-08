Parteitag der Republikaner : Wen Trump für sich werben lässt

Donald Trump muss nicht lange nachdenken, wer das stärkste Pferd in seinem Stall ist: Er selbst. Auf dem republikanischen Nominierungsparteitag, der an diesem Montag beginnt und am Donnerstag endet, will der Präsident deshalb jeden Tag eine Rede halten – auch wenn er das zu seinem Leidwesen wegen Corona nicht vor großem Publikum tun kann. Doch auch ein Trump braucht viele Vorredner, die Rednerliste der Republikaner ist lang. Auf einige Auftritte lohnt es sich, besonders zu achten.

Die Möchtegern-Nachfolger

Bei jedem Nominierungsparteitag geht es auch um die fernere Zukunft: Wer in der Partei empfiehlt sich für eine Kandidatur in späteren Jahren? Ohne Barack Obamas mitreißende Rede auf John Kerrys Nominierungsparteitag 2004 zum Beispiel hätte er wohl keine Aussichten gehabt, 2008 selbst die Nominierung der Demokraten zu gewinnen.

Viele Republikaner, die sich über die Zeit nach Trump Gedanken machen, blicken auf Nikki Haley. Trumps ehemalige UN-Botschafterin ist aus Sicht vieler Republikaner zwar eine Außenseiterin, für andere aber gerade deswegen eine Politikerin mit Potential. Haley vertrat in ihrer politischen Karriere meist stramm konservative Positionen, sprach sich gegen Abtreibung, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und für den Abbau staatlicher Regulierungen für die Wirtschaft aus. Die 48 Jahre alte Haley war Gouverneurin von South Carolina, bevor sie Trumps Frau bei den Vereinten Nationen wurde.

Die ständig mit Binnenkonflikten beschäftigten Männer aus Trumps Regierung ließen bald kein gutes Haar an ihr – was der indischstämmigen Politikerin und früheren Unternehmerin in der Partei nicht schaden muss. Zuletzt hatte Trumps geschasster Sicherheitsberater John Bolton in seinem Buch „The Room where it happened“ über Haley hergezogen und ihre Kompetenz angezweifelt. Manche Kommentatoren, etwa beim Podcast der Meinungsforscher von „FiveThirtyEight“, spekulierten in letzter Zeit auch darüber, ob Haley überraschend Trumps Vize Mike Pence ersetzen könnte.

Tom Cotton wiederum ist ein Liebling der Rechten, die nach Trump eine neue Führungsfigur suchen werden. Der Senator aus Arkansas gefällt auch jenen, die es schon für einen Ausweis geistiger Unabhängigkeit halten, gegen einen vermeintlich linken „Mainstream“ zu sprechen. Cotton gelang es, in der „New York Times„ einen Text zu platzieren, in dem er auf dem Höhepunkt der „Black Lives Matter“-Proteste einen Militäreinsatz in amerikanischen Städten forderte. Nachträglich räumte die Zeitung unter anderem ein, dass die Darstellung der Proteste in diesem Text einer sorgfältigeren Faktenprüfung nicht stand gehalten hätte; der verantwortliche Redakteur für die Kommentarseite verließ das Blatt. Cotton war Hauptmann in der Armee; er hat sowohl im Irak als auch in Afghanistan gedient. Als der damalige Präsident Barack Obama gerade das Atomabkommen mit Iran ausgehandelt hatte, fiel der Senator dem Oberbefehlshaber mit einem Brief in den Rücken, den er an die iranische Führung schrieb. Amerika werde sich an das Abkommen nicht halten, sagte er darin voraus – lange bevor Trump Präsident werden und aus dem Abkommen austreten würde.