Trumps Kandidatin : Republikaner beschleunigen Nominierung von Barrett

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nach dem Willen von Trump und den Republikanern soll Barrett die verstorbene Liberale Ruth Bader Ginsburg ersetzen. Sie wäre die sechste Katholikin im neunköpfigen Supreme-Court-Kollegium. Mit ihr wären konservative Verfassungsrichter am Supreme Court mit sechs zu drei Stimmen in der Mehrheit, möglicherweise auf Jahrzehnte hinaus. In den Vereinigten Staaten spielt das höchste Gericht eine wichtige Rolle in den politischen Auseinandersetzungen.

Die Bestätigung noch vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November ist umstritten. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist laut Umfragen der Meinung, der vakante Sitz am sollte vom Wahlsieger bestimmt werden.