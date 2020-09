Aktualisiert am

Rassismus-Debatte : Trump will interkulturelle Trainings stoppen

Inmitten der Debatte über Rassismus in den Vereinigten Staaten will der amerikanische Präsident Donald Trump den Bundesbehörden die Gelder für interkulturelles Training kürzen. Der Präsident habe ihn angewiesen, dafür zu sorgen, dass keine Steuergelder mehr genutzt würden, um „spaltende, un-amerikanische Propaganda-Trainingseinheiten“ zu finanzieren, heißt es laut einem Bericht der „Washington Post“ (Freitag) in einer Aktennotiz des Direktors des Amtes für Verwaltung und Haushalt, Russell Vought.

Alle Behörden sollten nun Ausgaben in Verbindung mit Kursen identifizieren, die sich etwa mit „weißen Privilegien“ befassten oder suggerierten, die Vereinigten Staaten seien „von Natur aus ein rassistisches oder schlechtes Land“. Verträge für solche Anti-Rassismus-Trainings sollten aufgehoben werden.

Die Vereinigten Staaten sind ein tief gespaltenes Land. Nach mehrere Fällen von Polizeigewalt gegen Schwarze in den Vereinigten Staaten kommt es seit Wochen landesweit immer wieder zu Demonstrationen sowie zu Zusammenstößen rechter und linker Gruppierungen.