Protest gegen Rassismus : „Genug ist genug“

„Ich habe einen Traum“ sagte Martin Luther King Jr. vor genau 63 Jahren. Weil Rassismus noch immer fortbesteht, ging es an selber Stelle in Washington bei einer Kundgebung um Polizeigewalt gegen Schwarze und um die bevorstehende Wahl.

Tausende Menschen haben in Washington für ein Ende von Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze demonstriert. „Genug ist genug“, rief der afroamerikanische Bürgerrechtler Al Sharpton, einer der Organisatoren der Kundgebung, den Versammelten am Lincoln-Memorial im Herzen der amerikanischen Hauptstadt am Freitag zu.

„Wir fordern echten, dauerhaften, strukturellen Wandel“, sagte der Bürgerrechtler Martin Luther King III bei der Kundgebung. Er ist der älteste Sohn von Martin Luther King Jr., der auf den Tag genau vor 57 Jahren an selber Stelle seine berühmte Rede mit den Worten „Ich habe einen Traum“ hielt. „Wir werden diesen Traum erfüllen“, verkündete Sharpton.

Martin Luther King III rief die Afroamerikaner auf, bei der Präsidentenwahl am 3. November ihre Stimme abzugeben, „als würden unser Leben, unsere Existenzen und unsere Freiheiten davon abhängen – weil das so ist“. Möglichst viele sollten auch ihre Hilfe bei der Durchführung der Wahl anbieten, „damit jede Stimme gezählt“ werde. „Wir müssen entschieden unsere Wahlrechte verteidigen, weil sie mit dem Blut derer erkauft wurden, die dafür gelyncht wurden, dass sie ihre Verfassungsrechte ausüben wollten.“ Seine Tochter, die zwölfjährige Yolanda Renee King, versprach: „Wir werden die Generation sein, die diesen Rassismus ein und für alle Mal beendet.“

Berühmter Marsch 1963

Die Kundgebung war dem Jahrestag des „Marsches auf Washington“ von 1963 gewidmet und stand im Zeichen der jüngsten Fälle von Polizeigewalt, die für Empörung in den Vereinigten Staaten gesorgt hatten. Das war vor allem der Tod von George Floyd. Er starb bei seiner Festnahme, nachdem ein Polizist mehr als acht Minuten lang sein Knie auf Floyds Hals gehalten hatte. Erst am Wochenende hatten sieben Schüsse in den Rücken des Schwarzen Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz in der Stadt Kenosha (Wisconsin) für neue Proteste gesorgt.