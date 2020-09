„Sie wollen Geld ausgeben“ : Trump wirft Generalen Kriegslust vor

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Kritik des Präsidenten an den Generalen zeugt von seiner Empörung darüber, dass ihm niemand aus dieser Führungsebene des Pentagons in der aktuellen Debatte über seine abwertende Bezeichnung für Gefallene beigesprungen ist. Trump scheint nun anzunehmen, die Informationen für den Artikel im „Atlantic“ könnten aus dem Pentagon gekommen sein.

Trumps Herausforderer Joe Biden nutzte die Trump vorgeworfenen Äußerungen für einen Angriff auf den Präsidenten. Amerikanische Veteranen seien keine „Trottel“ und „Verlierer“, so Biden. Wer so etwas sage, sei nicht der Richtige im Amt des amerikanischen Präsidenten. Das sei „regelrecht unamerikanisch“, sagte Biden. Am Dienstag will Biden die Aufmerksamkeit weiter nutzen und sich mit Veteranen treffen.

Trumps Verhältnis zur Führungsschicht der amerikanischen Armee war in den vergangenen Jahren nicht immer harmonisch. Schon in seinem Wahlkampf behauptete er, er wisse mehr über den „Islamischen Staat“ „als die Generale“. Einem Buch von Journalisten der „Washington Post“ zufolge nannte er die versammelten Generale bei einem Treffen im Pentagon „Verlierer“ und „eine Bande von Spinnern und Babys“. Amerikanische Medien berichteten immer wieder, die Skepsis beruhe auf Gegenseitigkeit. So hätten die Generale Bedenken hinsichtlich Trumps Impulsivität und seiner Missachtung der militärischen Gebräuche und Hierarchie.

Trump selbst war zwar in seiner Jugend fünf Jahre lang in einer Militärakademie in New York, war aber nie in einem Kampfeinsatz. Einer Einberufung zum Dienst in Vietnam entging er, weil ein Arzt ihm Fersensporne in beiden Füßen bescheinigte. Die Töchter des Arztes erzählten im Dezember 2018 der „New York Times“, die Diagnose sei ein Gefallen für Trumps Vater – seinen Vermieter – gewesen.