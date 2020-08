Parteitag der Republikaner : Trumps alternative Realität

Donald Trump hat in der Coronavirus-Krise alles richtig gemacht: Er hat beherzt die Grenzen geschlossen, als das Virus „aus China kam“, er hat eine beispiellose nationale Rettungsaktion in Gang gesetzt, er hat dafür gesorgt, dass „keine einzige Person“ ohne Beatmungsgerät blieb. In der Welt der „alternativen Fakten“ ist Trump der Held des Krisenmanagements, auch mit mehr als 170.000 Corona-Toten bislang. Sein Vizepräsident Mike Pence stimmte am Mittwoch in einer Live-Rede in die Lobeshymnen ein – auch in die, die einer Faktenprüfung nicht stand halten. In der vergangenen Woche habe der demokratische Gegenkandidat Joe Biden gesagt, dass es im Kampf gegen die Pandemie „keine Wunder“ geben werde – dabei sei Amerika ein „Land der Wunder“, empörte sich Pence.

Pence sprach in Fort Henry in Baltimore, wo die Vereinigten Staaten einst gegen die Briten kämpften. Er akzeptierte die Nominierung für eine weitere Amtszeit als Vizepräsident – und stellte die Demokraten wie schon andere Redner vor ihm als gefährliche Sozialisten hin. Bei dieser Wahl gehe es um die Frage „ob Amerika Amerika“ bleibe. Die bittere Wahrheit sei, so Pence, dass die Bürgerinnen und Bürger in Bidens Amerika nicht mehr sicher sein könnten. Vor der historischen Kulisse traten schließlich Trump selbst und die First Lady auf, nachdem Pence seine Rede beendet hatte. Sie sprachen nicht, die beiden Ehepaare gingen aber nah an das Publikum heran und ließen sich bejubeln. Bis auf einzelne Fotografen war niemand in Sicht, der eine Maske getragen oder von den anderen Zuschauern Abstand gehalten hätte. Ganz ähnlich wie Larry Kudlow am Vortag tat Pence so, als sei das Coronavirus bereits Vergangenheit.