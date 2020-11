Von Katholik zu Katholik : Papst gratuliert Joe Biden am Telefon

Während der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump weiter ohne Belege darauf pocht, die Wahl sei ihm durch „massive“, jedoch nicht näher beschriebene, Betrügereien „gestohlen“ worden, bereitet sich die Welt auf einen 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten namens Joe Biden vor. Dass auch das Oberhaupt der katholischen Kirche am Ausgang der Wahl in Amerika keine Zweifel hat, wurde am Donnerstag bei einem Telefonat klar, in dem der 83-Jährige Biden seine Glückwünsche zum Wahlsieg übermittelte.

In dem Gespräch mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche habe Biden dem Pontifex für dessen Gratulation zur Wahl gedankt und seine Anerkennung für Franziskus‘ führende Rolle im Werben um Frieden und Versöhnung und für ein weltweites gemeinsames Band der Menschlichkeit ausgedrückt, erklärte das Wahlkampfteam des 77-Jährigen.

Zudem habe Biden gesagt, er wolle mit dem Papst auf Grundlage eines gemeinsamen Glaubens an die Würde und Gleichheit der Menschen zusammenarbeiten bei Themen wie der Hilfe für arme Menschen und an den Rand gedrängten Gruppen, beim Klimawandel und der Integration von Migranten. Nach John F. Kennedy ist Biden erst der zweite katholische Kandidat, der in den Vereinigten Staaten eine Präsidentschaftswahl für sich entschieden hat.

Auseinandersetzung mit Bischöfen wegen Abtreibungsrechten

Der Papst ließ sich nicht davon irritieren, dass sich in den Vereinigten Staaten katholische Bischöfe zusammentaten, um Gläubige dazu aufzurufen, Biden nicht zu unterstützen, weil dieser Abtreibungsrechte befürworte. Beispielsweise hatte der Bischof von Tyler im Bundesstaat Texas, Joseph Strickland, getwittert: Biden und die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris befürworteten „das Abschlachten von Unschuldigen“ zu jedem Zeitpunkt einer Schwangerschaft.

Ein Priester der Diözese Charleston im Bundesstaat South Carolina hatte Biden im vergangenen Herbst die Kommunion verweigert, da dieser das Recht auf Abtreibung verteidigt. Biden hat seine Haltung zu Abtreibungen in der Vergangenheit erläutert: Auf einer persönlichen Ebene akzeptiere er die Doktrin der Kirche, er wolle diesen Glauben aber nicht jedem auferlegen.

Der Vorsitzende der amerikanischen Bischofskonferenz und Erzbischof von Los Angeles, José Gomez, verband seine Glückwünsche mit der Hoffnung, dass die politische Führung des Landes im Geist der Einheit im Dialog für das Allgemeinwohl zusammenfinde. Nachdem katholische Würdenträger wie der New Yorker Kardinal Timothy Dolan bei Veranstaltungen mehrfach Nähe zum bei der Wahl unterlegenen Präsidenten Donald Trump demonstriert hatten, betonte Gomez in seiner Glückwunschbotschaft an Biden die Forderung, die Heiligkeit jedes menschlichen Lebens zu verteidigen.

Trotz aller innenpolitischen Hürden hat Joe Biden international bereits breite Unterstützung erhalten. Immer mehr ausländische Staats- und Regierungschefs gratulierten ihm zum Wahlsieg, am Dienstag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem Demokraten telefoniert.