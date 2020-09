Nachfolge von Ginsburg : Trump nominiert Amy Coney Barrett

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat die Richterin Amy Coney Barrett für einen Sitz am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten nominiert. Am Samstagabend teilte Donald Trump mit, dass Barrett die Stelle der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg einnehmen solle. Barrett gehöre zu den brillantesten und begabtesten Rechtsexperten in Amerika, sagte der Präsident bei der Bekanntgabe der Nominierung im Rosengarten des Weißen Hauses.

Die Republikaner im Senat sollen nach den Worten ihres Mehrheitsführers Mitch McConnell bereits „in den kommenden Wochen“ über Trumps Wunschkandidatin für die vakante Stelle am Obersten Gerichtshof abstimmen. Trump hätte mit Barrett „keine bessere Entscheidung“ treffen können, erklärte McConnell in Washington. Er freue sich darauf, Barrett kommende Woche zu treffen.

Ginsburg war am vergangenen Wochenende im Alter von 87 Jahren an Krebs gestorben. Ihr Tod löste eine heftige Kontroverse aus, ob Trump so kurz vor der Präsidentenwahl im November noch eine Nachfolgerin nominieren sollte.

In ihrer Rechtsauffassung ist Barrett streng konservativ

Die 48 Jahre alte Barrett stand schon vor zwei Jahren auf der Liste möglicher Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, doch damals entschied sich Trump für Brett Kavanaugh, der die Stelle des zurückgetretenen Anthony Kennedy einnahm. Trump soll 2018 gesagt haben, er spare sich Barrett „für Ginsburg“ auf. Barrett war erst ein Jahr zuvor, 2017, von Trump zur Richterin an einem Berufungsgericht ernannt worden, verfügt also über lediglich drei Jahre Erfahrung als Richterin. Vorher war sie Jura-Professorin an der Universität Notre Dame in Indiana, an der sie auch ihren Abschluss gemacht hatte.

Bei ihrer Anhörung im Senat 2017 kam es zu einer Auseinandersetzung mit der demokratischen Senatorin Dianne Feinstein. Diese sagte zu der strenggläubigen Katholikin Barrett „das Dogma spricht laut aus Ihnen“ und stellte damit in Zweifel, ob Barrett sich bei der Urteilsfassung nur auf die Verfassung beziehen oder möglicherweise ihren Glauben in den Vordergrund stellen würde. Barrett erwiderte, dass sie beides als Richterin sehr gut trennen könne. Laut zuvor öffentlich gewordenen Zitaten soll sie in einer Vorlesung gesagt haben, dass eine Karriere als Anwalt oder Richter nur Mittel zum Zweck sei, und zwar dem, „das Königreich Gottes“ zu schaffen. Ihre Bestätigung im Senat erfolgte mit 55 zu 43 Stimmen.

In ihrer Rechtsauffassung ist Barrett streng konservativ. Sie legt die Verfassung so aus, wie die Verfassungsväter sie geschrieben haben. Ihr geht es um den genauen Wortlaut, nicht um eine Interpretation, was der dahinter stehende Sinn sein könnte. Eine Anpassung an die heutige Zeit lehnt sie ab. Damit liegt sie ganz auf der Linie des ehemaligen Verfassungsrichters Antonin Scalia, für den sie nach ihrem Studienabschluss als Gehilfin arbeitete.