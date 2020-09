F.A.Z.-Newsletter Amerika wählT : Die Wunschmaschine des Donald Trump

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wollen Sie Ihrem Kind erklären, warum das so ist? Dann haben Sie hoffentlich die Geschichte vom Sams gelesen! Aufgrund der Umfragen befürchten viele Republikaner nicht nur den Verlust des Weißen Hauses, sondern auch ihrer Senatsmehrheit – genauso wie Herr Taschenbier traurig war, als das Sams kaum mehr Wunschpunkte im Gesicht hatte. Dann aber hatte er die Idee, sich vom letzten Punkt eine Wunschmaschine zu wünschen. Die konservative Mehrheit am Obersten Gericht, die die Republikaner dieses Jahr noch zementieren wollen – das ist ihre Wunschmaschine. Amerikaner würden sagen: The gift that keeps on giving. (Für alle Sams-Fans sei hinzugefügt: Dass Trump den Republikanern eine Wunschmaschine ohne Bedienhebel schenkt, ist, siehe oben, nahezu ausgeschlossen.)

Ist Biden zu vorsichtig?

Im Ernst: Die Causa elektrisiert beide Pole der amerikanischen Gesellschaft, so viel steht fest. Was das unter dem Strich heißt, ist schwer zu sagen. Der Schulterschluss der Konservativen macht jedenfalls die Linken nervös, zumal immer mehr Biden-Unterstützer offenbar mit dessen coronabedingter Zurückhaltung im Wahlkampf hadern. Denn die prägt nicht nur die Auftritte des Kandidaten, der sich demonstrativ mit Maske zeigt und maximalen Abstand hält. Auch die Fußtruppen der Demokraten verzichten, ganz im Gegensatz zu Trumps Leuten, wegen der Pandemie auf Hausbesuche und konzentrieren sich aufs Telefon.

Dabei gilt das spätestens seit Barack Obamas Siegen als Königsdisziplin des Wahlkampfs: mit der Hilfe von Big Data gezielt unentschiedene Wähler aufsuchen und in ein Gespräch verwickeln. 2012 hieß es aus Obamas Stab, man habe allein am letzten Tag vor der Wahl noch an sieben Millionen Türen geklopft! Während Team Trump das Rezept kopiert, setzt das Team Biden auf Abermillionen Telefonate, gute alte Fernsehwerbung und Social-Media-Kampagnen. Besonders in der afroamerikanischen Community wird geunkt, dass das zu wenig sein könnte, um tatsächlich genug Menschen an die Wahlurnen zu treiben.

Was sagen die Zahlen? An der Oberfläche ändert sich wenig: In nationalen Umfragen hat sich Bidens deutlicher Vorsprung vor Trump kaum verändert. Dasselbe gilt offenbar für die hart umkämpften Vororte: In „Suburbia“ pendle Bidens Vorsprung seit Januar zwischen 9,7 und 12 Prozentpunkten, berichtet etwa der Demoskop Robert Griffin. Dass der Demokrat landesweit am meisten Stimmen bekommt (wie schon Hillary Clinton 2016) bezweifelt ohnehin kaum ein Meinungsforscher. Doch ist die Ruhe trügerisch? Schließlich kommt es auf die Zahl der Wahlleute im „electoral college“ an.

Der linksliberale Kommentator Thomas B. Edsall hat gerade in der „New York Times“ Alarm geschlagen. Unter anderem liegen ihm Zahlen über die Registrierung neuer Wähler in dem wichtigen Staatentrio Michigan, Pennsylvania und Wisconsin vor. Im Vergleich zu 2016 steige dort leicht die Zahl der Bürger, die sich als Republikaner ins Wählerregister eintrugen, während sich fast 150.000 Wähler weniger als Demokraten registrieren ließen. Um fast die Hälfte sei die Zahl der Neueinschreibungen unter Weißen ohne Hochschulabschluss gestiegen, Trumps wichtigster Wählergruppe.

Die Zahl der Registrierungen unter Nicht-Weißen liege dagegen nur knapp über dem Niveau von 2016. Diese Werte sind für sich genommen nicht allzu bedeutsam für den Wahlausgang. Man kann darin aber einen Trend sehen: dass der Enthusiasmus in Trumps Klientel größer ist als in Bidens.