F.A.Z.-Newsletter Amerika wählt : Millionen für Juristen – der Kampf ums Weiße Haus

Aktualisiert am

Keine sieben Wochen vor der Präsidentenwahl wird noch in Dutzenden Gerichtsverfahren ausgefochten, wer überhaupt wählen darf und wie die Stimmen gezählt werden. Müssen Richter nach dem 3. November den Sieger bestimmen? Die Kandidaten wappnen sich.

Inmitten der Auseinandersetzungen um die Waldbrände an Amerikas Westküste oder Trumps Impfstoff-Versprechen ging diese Woche eine wichtige Meldung unter: Der Demokrat Joe Biden hat Hunderte teils hochkarätige Anwälte engagiert, um „das größte Wahl-Schutzprogramm in der Geschichte aller Präsidentenwahlkämpfe“ aufzulegen. Allein zwei frühere Generalanwälte der Obama-Regierung arbeiten nun für den Kandidaten. Obamas erster Justizminister Eric Holder fungiert zudem als Verbindungsglied zwischen Bidens Kampagne und Unterstützergruppen, die sich ebenfalls dafür wappnen, dass der Kampf ums Weiße Haus vor Gericht entschieden werden könnte.

Donald Trump bereitet ja seit Monaten den Boden dafür, indem er die Briefwahl zur Mutter aller Wahlfälschungen erklärt. Auch seine Republikaner haben natürlich mit allen Wassern gewaschene Anwälte an Bord, und sie haben schon vor Monaten das Ziel ausgegeben, 50.000 Freiwillige zu rekrutieren. Diese sollen in 15 Schlüsselstaaten in Wahllokalen nach dem Rechten sehen und Vorfälle melden, die Anlass für eine juristische Anfechtung des Wahlergebnisses geben könnten.

Millionen für Juristen

Dass beide Seiten hohe Millionenbeträge für Rechtsbeistand ausgeben, liegt an dem auch für Fachleute unübersichtlichen, uneinheitlichen und noch heute, keine sieben Wochen vor dem Wahltag, heftig umkämpften Wahlrecht. Einem deutschen Beobachter schwirrt schnell der Kopf, wenn er sieht, was für ein juristisches Chaos in einem „Mutterland der Demokratie“ rund um eine Präsidentenwahl herrscht. Für ein besseres Grundverständnis sind drei Feststellungen essentiell.