F.A.Z.-Newsletter Amerika wählt : Eine Wahlschlacht mit Waffengewalt?

In Wisconsin wollten Milizen der Anarchie wehren, die Präsident Trump an die Wand malt. Zwei Personen wurden erschossen. Sind das Vorboten für den November, wenn über das Wahlergebnis gestritten wird?

Der Parteitag der Republikaner ist ein Überbietungswettbewerb: Wer findet die drastischsten Worte für die Gewalt und die Anarchie, die angeblich mit einem Präsidenten Joe Biden über Amerika kämen? Während Redner um Redner den Kandidaten der Demokraten als Marionette einer linksradikalen Verschwörung beschrieb, erlebte das Land in Wisconsin tatsächlich so etwas wie Anarchie. In Kenosha kommt es zu Ausschreitungen, seitdem dort am Sonntag ein weißer Polizist mehrmals auf einen Afroamerikaner schoss, der schwer verletzt überlebte. Nach ersten Protesten nahmen bewaffnete Milizionäre es auf sich, die Stadt vor jenen Anarchisten zu „beschützen“, die Präsident Donald Trump seit Monaten zur existentiellen Gefahr stilisiert. Am Dienstag schoss dann mutmaßlich ein weißer Siebzehnjähriger aus Illinois mit einem Sturmgewehr auf drei Personen, zwei von ihnen starben.

Dass in den Vereinigten Staaten parallel zwei oder mehr große Ereignisse unsere Aufmerksamkeit verlangen, daran haben wir uns in der Trump-Ära gewöhnt. Diesmal aber kann einem angst und bange werden, wenn man die beiden Stränge miteinander verknüpft: Sehen wir in Kenosha Vorboten des Spätherbstes? Ist es denkbar, dass die Wahlschlacht in eine gewaltsame Auseinandersetzung mündet? Wie werden Trumps oftmals bewaffnete Hardcore-Anhänger damit umgehen, wenn der Präsident im November eine etwaige Niederlage abstreiten sollte – oder wenn linke Aktivisten wie jene, die sich seit Wochen in Portland an der Westküste Straßenschlachten mit Sicherheitskräften liefern, einen Wahlsieg Trumps in Frage stellen sollten?