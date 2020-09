F.A.Z.-Newsletter Amerika wählt : Bidens Angst vor Trumps Angstmacherei

Es kommt nicht alle Tage vor, dass der Sprecher des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden eine Botschaft an alle „Bettnässer“ adressiert. TJ Ducklo zitierte in seinem Tweet am Dienstag eine Umfrage, wonach sich die Hälfte aller wahrscheinlichen Wähler weniger sicher fühlen würden, wenn Trump Präsident bleibt; nur 35 Prozent würden sich sicherer fühlen. Umgekehrt gefragt, sieht es für Biden zwar nicht so toll aus: 42 Prozent würden sich mit Biden sicherer fühlen, 40 Prozent weniger sicher. Dennoch war Ducklos Ermahnung, man solle sich jetzt mal nicht einnässen, an die vielen Leute im eigenen Lager gerichtet, die in den vergangenen Tagen erkennbar Angst bekommen haben: Angst vor der Angst, die Donald Trump in der amerikanischen Gesellschaft schürt.

Denn der Präsident sucht sein Heil darin, Ausschreitungen und Gewaltexzesse an einzelnen Orten wie Kenosha oder Portland als Vorboten einer Welle der Anarchie darzustellen. Die würde nach Trumps Schilderungen ganz Amerika überrollen, wenn sein Gegner gewinnen sollte. Denn Biden sei bloß eine Marionette obskurer Mächte aus den „dunklen Schatten“.

Vernünftigen Beobachtern fällt es leicht, Trumps verschwörungstheoretisch aufgeladene Warnungen als großes Corona-Ablenkungsmanöver zu erkennen. Schließlich ist Trump (und nicht Biden) der Präsident, in dessen Amtszeit Proteste gegen Rassismus schlimmer eskalieren als zuvor. Schließlich ist Trump derjenige, der lieber Öl ins Feuer gießt als Versöhnliches zu sagen. Schließlich hat Trump die Schüsse aus einem Sturmgewehr, mit denen ein weißer, 17 Jahre alter Möchtegern-Milizionär in Kenosha zwei Black-Lives-Matter-Sympathisanten tötete, ohne Umstände als Akt der Notwehr verharmlost – und die fatale Entscheidung des weißen Polizisten, der dem Afroamerikaner Jacob Blake siebenmal in den Rücken schoss, mit dem Patzer eines Golfspielers beim Putten verglichen. Auch wenn in Portland an der Westküste offenbar ein Sympathisant von „Black Lives Matter“ einen rechtsradikalen Trump-Anhänger erschossen hat: Die nach Schilderung des Präsidenten schier übermächtige „Terrorgruppe“ namens Antifa, die gibt es so nicht.