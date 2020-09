F.A.Z.-Newsletter Amerika wählt : Könnte Trump ein Scheinsieg genügen?

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Auszählung der Briefwahlstimmen danach dauert lange: Das äußere Kuvert muss geöffnet, zur Identitätsüberprüfung die Unterschrift des Wählers mit der im Wählerregister hinterlegten Unterschrift verglichen, dann erst der innere Umschlag geöffnet und der Wahlzettel ausgewertet werden. Wenn jetzt vor allem Demokraten diesen Weg der Stimmabgabe wählen sollten, und zwar wegen Corona viel mehr als sonst, dann könnten sie die am Wahlabend gezeigten Trends umkehren. Wenn das aber erst nach ein bis drei Tagen passiert, hätte Trump viel Zeit, seinen Anhängern weiszumachen, sie erlebten gerade in Zeitlupe mit, wie ihm die Demokraten „den Wahlsieg stehlen“.

Gratwanderung für Biden

Es kommt für Bidens Leute also darauf an, die Erwartungen der Wähler an ein verlässliches Ergebnis am Morgen nach der Wahl zu dämpfen. Doch das ist heikel. Denn wenn nur Demokraten darauf hinweisen, dass man nicht wie in früheren Wahlen dem trauen dürfe, was am frühen Morgen des 4. Novembers über die Bildschirme läuft, dann setzen sie sich in einer zunehmend verschwörungstheoretisch veranlagten Gesellschaft jetzt schon dem Verdacht aus, Zeit für nachträgliche Ergebniskorrekturen zu schinden.

Bleibt die Frage, was Trump bezweckt. Sicher scheint mir, dass Trump auf gar keinen Fall das Weiße Haus als Verlierer verlassen will. Weniger sicher bin ich mir, ob er auf gar keinen Fall das Weiße Haus verlassen will – oder eben nur nicht als Verlierer. Vielleicht bin ich da naiv; die Weltgeschichte ist schließlich voller Beispiele dafür, dass autoritär veranlagte Herrscher an der Macht kleben. Trump aber hat uns in den vergangenen Jahren wieder und wieder seinen Hang zur Opferrolle vorgeführt: Dauernd beschwert er sich, dass niemals einem Präsidenten übler mitgespielt worden sei als ihm. Außerdem hat er vielfach gezeigt, dass er seine persönlichen (Geschäfts-)Interessen über die des Landes stellt. Wie eilig hat es der heute 74 Jahre alte Präsident, seinen gesteigerten Weltruhm noch ungenierter zu Geld zu machen, als er es im Amt könnte? Einer wie Trump würde sich als vermeintlicher „eigentlicher Sieger“ sehr erfolgreich global vermarkten: Keiner schmollt inbrünstiger als er.