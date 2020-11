Trump zu Bidens Wahlsieg : „Ich gestehe gar nichts ein“

Aktualisiert am

Amerikas Präsident Donald Trump hat auf Twitter eine Pirouette um seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden gedreht. Ohne Bidens Namen zu nennen, twitterte Trump am Sonntag die Worte „Er hat gewonnen“. Allerdings nur wegen angeblicher Wahlfälschungen. Anschließend bemühte sich Trump, dem Eindruck entgegenzutreten, er erkenne einen Sieg Bidens an. „Er hat nur in den Augen der Falschmeldungsmedien gewonnen. Ich gestehe gar nichts ein“, schrieb Trump.

Der Präsident hatte öffentlich bislang stets behauptet, er habe die Wahl gewonnen. Nach Prognosen der Nachrichtenagentur AP hat Biden bei der Wahl weit mehr als die nötigen 270 Wahlleutestimmen gewonnen und führt zudem in absoluten Zahlen mit mehr als fünf Millionen Stimmen Vorsprung vor Trump.

„Das hat das amerikanische Volk getan“

Bidens künftiger Stabschef Ron Klain sagte zu Trumps Tweet, es sei positiv, wenn sich der Präsident auf ein Rendezvous mit der Wirklichkeit vorbereite. Doch das sei nicht entscheidend. „Donald Trumps Twitternachrichten machen Joe Biden nicht zum Präsidenten“, sagte Klain dem Fernsehsender NBC. „Das hat das amerikanische Volk getan.“

Trump beklagte sich am Sonntag über angeblich nicht zugelassene Wahlbeobachter und das „linksradikale“ Unternehmen Dominion, das Wählerstimmen tabelliert hat, um schließlich in Großbuchstaben zu versichern: „Wir werden gewinnen!“

Beweise für großangelegte Wahlfälschungen ist Trump bislang schuldig geblieben. Wahlbeamte beider Parteien haben betont, die Abstimmung sei gut verlaufen. Internationale Beobachter haben keine ernsten Unregelmäßigkeiten festgestellt.