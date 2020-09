Spenden nach Ginsburgs Tod : Die Angst, die großzügig macht

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Es gab beispielsweise schon öffentliche Überlegungen von Demokraten, das Geld, das Amy McGrath gespendet werde, solle lieber an andere Kandidaten gehen. Die ehemalige Kampfpilotin der Marines bewirbt sich in Kentucky um einen Senatssitz und tritt dort gegen Mitch McConnell an. Der Mehrheitsführer im Senat hat vor vier Jahren – ebenfalls in einem Wahljahr – dem damaligen Präsidenten Barack Obama die Besetzung eines Sitzes im Verfassungsgericht verwehrt und sich damit den ewigen Zorn der Demokraten zugezogen. Letzte Umfragen geben McConnell aber einen deutlichen Vorsprung vor McGrath. Deshalb werfen einige Demokraten die Frage auf, ob es sinnvoll sei, ihr viele Spenden zukommen zu lassen.

„Gerechter Zorn übersetzt sich in politisches Handeln“

Viel Geld erhalten aber auch andere Kandidaten. In South Carolina konnte Jaime Harrison schon in der Woche vor dem Tod von Ginsburg eine Rekordsumme an Spenden vermelden. Nun wird ihm der Umstand helfen, dass sein Konkurrent, Senator Lindsey Graham, Vorsitzender des Justizausschusses im Senat ist und schon gesagt hat, dass er noch in diesem Jahr den leeren Platz am Obersten Gericht füllen würde. Sein Problem: Vor zwei Jahren hat er öffentlich verkündet, dass auch ein republikanischer Präsident in einem Wahljahr keinen Richter am Obersten Gerichtshof mehr ernennen sollte. Dazu sagte er noch: „Sie können meine Worte gerne gegen mich verwenden und sie hätten jedes Recht dazu.“ Nun aber will er von Heuchelei nichts wissen und schrieb an die Demokraten im Justizausschuss, er sei sich sicher, „dass Sie dasselbe täten“, wenn sie in seiner Lage wären. Die neuesten Umfragen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten in South Carolina, wo der Sieg eines Demokraten sehr ungewöhnlich wäre.