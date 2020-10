Wegen Formatänderung : Trump sagt zweites Fernsehduell ab

Aktualisiert am

Die beiden Kandidaten sollten an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden. Grund dafür ist Trumps Covid-19-Erkrankung. Der Präsident reagiert sofort auf die geänderten Regeln.

Die zweite TV-Debatte von Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden soll wegen der Corona-Erkrankung des Präsidenten virtuell stattfinden. Das gab die Kommission für Präsidentschaftsdebatten am Donnerstag bekannt. Trump meldete sich nach der Entscheidung umgehend zu Wort und sagte dem Sender Fox Business, an einem virtuellen Fernsehduell werde er nicht teilnehmen. Das sei „inakzeptabel“.

Nach der Erkrankung Trumps waren Bedenken aufgekommen, ob die beiden zum Fernsehduell erneut persönlich aufeinander treffen sollten. Um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren, sollten die Kandidaten von zwei unterschiedlichen Orten teilnehmen, erklärte die Kommission daraufhin am Donnerstag. Moderation und Gäste sollten wie geplant in Miami zusammenkommen. Vor einer Woche war bei Trump eine Coronavirus-Infektion festgestellt worden - nur 48 Stunden, nachdem er mit Biden erstmals zur Debatte in Cleveland zusammengekommen war.

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hat Trump betont, er fühle sich gut und freue sich auf die nächste Debatte. Biden sagte über das für den 15. Oktober angesetzte Duell, er freue sich zwar auch. Aber die Debatte solle nicht stattfinden, wenn Trump noch ansteckend sei. Die erste Debatte der beiden hatte am 29. September stattgefunden. Zu den Corona-Schutzmaßnahmen gehörte schon da unter anderem, dass die beiden Männer auf der Bühne weit auseinander standen.