Mutmaßlicher Wahlbetrug : Trump kündigt weitere Klagen an

FAZ Plus Artikel: Erste Rede seit Wahlniederlage : Trumps Freitag, der 13.

In seinem ersten Auftritt nach dem Wahlsieg von Joe Biden reklamiert Donald Trump den Erfolg in der Impstoff-Forschung für sich. Er deutet sogar an, dass er die Wahl verloren haben könnte. Und das an einem Tag voller schlechter Nachrichten für ihn.