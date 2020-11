Mit mehreren Tagen Verzögerung : China gratuliert Biden zum Wahlsieg

Aktualisiert am

Lange hat China geschwiegen, jetzt schickt Peking Glückwünsche an Joe Biden und Kamala Harris. Einen Grund für die Verzögerung nannte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums nicht.

Chinas Präsident Xi Jinping und der damalige amerikanische Vizepräsident Joe Biden im September 2015 auf der Joint Base Andrews Naval Air Facility in Maryland Bild: AP

China hat mit Verzögerung dem gewählten amerikanischen Präsidenten Joe Biden zu dessen Wahlsieg gratuliert. „Wir respektieren die Wahl des amerikanischen Volks“, teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag mit. China gratuliere Biden und seiner künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris.

China hatte wie Russland es vermieden, zusammen mit anderen Regierungen Biden bereits am vergangenen Wochenende zu gratulieren, als prognostiziert wurde, dass er bei der Wahl am 3. November genug Wahlleutestimmen für den Wahlsieg bekommen hatte (mehr als 270).

Wang nannte keinen Grund für die Verzögerung. Das Ergebnis werde im Einklang mit amerikanischen Gesetzen und dem üblichen Prozedere bestätigt, sagte er.

Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) erklärten mehrere amerikanische Fernsehsender Biden auch zum Wahlsieger in Arizona. Damit kommt der 77 Jahre alte Politiker inzwischen auf 290 Wahlleute-Stimmen, Amtsinhaber Donald Trump hat nach derzeitigem Stand 217. Die offizielle Wahl des amerikanischen Präsidenten durch das Wahlleute-Kollegium findet am 14. Dezember statt.

Trump hat seine Niederlage bisher nicht eingestanden und behauptet, bei der Abstimmung sei massiv betrogen worden. Ranghohe Vertreter der amerikanischen Wahlbehörden betonten am Donnerstag, dass es dafür keinerlei Belege gebe.

Auch Biden kündigte entschlossenes Vorgehen an

Während Trumps Amtszeit hatte sich das Verhältnis zwischen Washington und Peking deutlich verschlechtert. Beide Seiten befinden sich in einem Handelskonflikt, auch gibt es diplomatische Spannungen wegen des Vorgehens der chinesischen Behörden in Hongkong und der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang.

Auch Biden hat ein entschlossenes Auftreten gegenüber China angekündigt. Zu Wochenbeginn hatte Außenamtssprecher Wang gesagt, seine Regierung hoffe, dass die neue amerikanische Regierung China auf halbem Wege entgegenkommen werde.