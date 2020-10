Nach Vorwürfen von Trump : Pompeo will E-Mails von Hillary Clinton veröffentlichen

Im Bundesstaat Wisconsin : Proteste nach Tod eines Schwarzen eskalieren

Ein Polizist soll vor einem Einkaufszentrum einen schwarzen Teenager erschossen haben. Der zuständige Staatsanwalt entschied nun, in dem Fall keine Anklage zu erheben. Daraufhin kam es in Wauwatosa in der dritten Nacht in Folge zu Ausschreitungen.