Pence, Pelosi und die Macht : Was passiert, wenn Trump schwer krank würde?

Nach Angaben seines Arztes fühlt sich Präsident Trump „derzeit gut“. Es sei zu erwarten, dass er seine Amtsführung „ohne Unterbrechung“ fortsetzen werde. Letzteres ist allerdings eher eine politisch motivierte als eine medizinisch fundierte Prognose, denn Trump gehört als 74 Jahre alter Mann zur Risikogruppe, und der Krankheitsverlauf ist bei Covid-19 kurz nach dem ersten positiven Test kaum vorherzusagen. Im Gegensatz zu vielen der mehr als 200.000 Amerikaner, die in diesem Jahr mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind, kann der Präsident zwar mit der bestmöglichen Gesundheitsversorgung rechnen. Der Zustand von Erkrankten kann sich aber sehr plötzlich verschlechtern. Was also würde geschehen, wenn sich sein Leibarzt irrt und Trump seine Aufgaben als Präsident und Oberbefehlshaber bald nicht mehr wahrnehmen könnte?

Wer regiert Amerika, wenn Trump schwer erkranken sollte?

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Der 25. Zusatz zur amerikanischen Verfassung gibt einem erkrankten Präsidenten die Möglichkeit, seine Machtbefugnisse vorübergehend seinem Vizepräsidenten zu übertragen. Sollte Trump einen solchen Beschluss fassen, müsste er den Vorsitzenden der beiden Kongresskammern per Brief mitteilen, dass sein Vizepräsident Mike Pence die Amtsgeschäfte bis auf weiteres als amtierender Präsident führt. Trump bliebe aber der Präsident und würde selbst entscheiden, wann er die Geschäfte wieder übernimmt; sobald er einen entsprechenden Brief unterzeichnet, hat er wieder sämtliche Macht inne.

Die Verfassung war 1967 in diesem Sinne geändert worden, nachdem die Ermordung von Präsident John F. Kennedy neue Aufmerksamkeit auf Unklarheiten der Nachfolgeregelung gelenkt hatte. Genutzt wurde die Möglichkeit der temporären Machtübertragung erst dreimal: Die Präsidenten Ronald Reagan (einmal) und George W. Bush (zweimal) überließen ihren Vizepräsidenten George Bush beziehungsweise Dick Cheney die Amtsgeschäfte, bevor sie sich unter Vollnarkose Darmspiegelungen unterzogen; wenige Stunden später nahmen sie den Schritt jeweils zurück.

Und wenn Trump dazu nicht willens oder nicht mehr in der Lage wäre?

Sollten Vizepräsident Pence und eine Mehrheit der Kabinettsmitglieder in einem Brief an die Vorsitzenden der beiden Kongresskammern Trumps Amtsunfähigkeit feststellen, übernähme Pence sogleich die Amtsgeschäfte – es sei denn, dass Trump dagegen sofort schriftlich protestiert. Käme es so, aber Pence und mindestens 13 der 24 Kabinettsmitglieder würden auf Trumps Amtsunfähigkeit bestehen, obläge die Entscheidung dem Kongress. Beide Kammern müssten per Zweidrittelmehrheit entscheiden, ob Trump amtsunfähig ist. Bis zur Klärung bliebe er an der Macht.

Vorgekommen ist eine Absetzung des Präsidenten in der amerikanischen Geschichte noch nicht. Bekannt ist aber, dass die Vorbereitungen nach dem Attentat auf Präsident Reagan 1981 weit gediehen waren. Wenn man diversen Enthüllungsbüchern glauben darf, hat es auch in Trumps Amtszeit mehrmals Überlegungen in seinem Kabinett gegeben, Trump wegen psychischer Probleme für amtsunfähig zu erklären.