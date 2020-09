Michael Cohen schreibt : Trump verehrt Putin

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Sender CNN zitierte aus dem Buch, dass Trump in dem Video den „Faux-Bama“ heruntergeputzt und dann „entlassen“ habe. Wer Trumps Amtsvorgänger in dem Video verkörperte, sei nicht bekannt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, wies laut „Washington Post“ die Aussagen Cohens zurück und stellte dessen Glaubwürdigkeit grundsätzlich in Frage.

Cohen hat mehr als ein Jahrzehnt für Trump gearbeitet und war eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten. Er wurde oft als Trumps „Ausputzer“ beschrieben, bis es zum Bruch zwischen beiden kam. Cohen wandte sich von Trump ab und erhob vor Gericht und dem amerikanischen Kongress schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten.

Der 53 Jahre alte Jurist war im Dezember 2018 zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte sich 2018 vor Gericht mehrerer Vergehen schuldig bekannt, unter anderem einer Falschaussage vor dem amerikanischen Kongress und Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Bei Letzterem handelte es sich um Schweigegeldzahlungen, die Cohen nach eigener Aussage im Auftrag Trumps ausgeführt hatte.