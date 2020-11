Corona-Liveblog : Erstmals mehr als 120.000 neue Corona-Fälle in Amerika

Griechenland geht in Lockdown +++ Gesundheitspolitiker fordern verbesserte Corona-App +++ Lockdown in Nordjütland nach Corona-Mutation bei Nerzen +++ WHO: „Explosion“ der Fallzahlen in Europa +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.