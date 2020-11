Liveblog zur Wahl in Amerika : Die Entscheidung naht

Corona-Liveblog : Fast 3000 Ermahnungen am ersten Tag der neuen Corona-Maßnahmen

Bund und Länder einigen sich laut Bericht auf einheitliche Impfstrategie +++ Italien kündigt neue Konjunkturhilfen an +++ Deutschlands Testkapazität stößt an ihre Grenzen +++ RKI meldet 15.352 Neuinfektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.