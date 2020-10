Leseraktion zur Amerika-Wahl : Was wollen Sie wissen?

Amerikanische Wahlkämpfe sind so ziemlich das größtmögliche Ereignis der Politik. Sie dauern Jahre und verschlingen Milliarden. Vor der Präsidenten- und Kongresswahl in diesem Jahr ist es noch schwieriger als sonst, den Überblick zu behalten. Das liegt an der Corona-Pandemie, aber vor allem an Präsident Donald Trump.

Auch wir Journalisten tun uns unter diesem Präsidenten nicht immer leicht, Show von Substanz, Possen von Paradigmenwechseln zu unterscheiden. Der konservative Trump-Kritiker und langjährige Radiomoderator Charlie Sykes hat die Presse im Gespräch mit der F.A.Z. einmal mit seinem Hund verglichen. Denn egal, was das Tier gerade tue – wenn es ein Eichhörnchen sehe, müsse es ihm hinterherwetzen. Ähnlich triebgesteuert verhielten sich die Medien. Und Trump versteht sich auf die Kunst, Eichhörnchen loszulassen, wenn er die medialen Wachhunde von dem Thema ablenken will, in das sie sich gerade verbeißen wollten.

Unübersichtlich sind amerikanische Wahlen auch, weil sie nicht nach einem einheitlichen Wahlrecht organisiert werden: Jeder Bundesstaat kocht sein eigenes Süppchen. Da Trump wild entschlossen scheint, alles anzufechten, was zu seiner Niederlage beitragen könnte, wird das vermeintliche Kleingedruckte der Regeln für die Abgabe und Auszählung der Stimmen dieses Jahr wichtiger denn je.

