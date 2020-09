In Bedrängnis gegen Trump : Biden tut sich schwer

Der demokratische Kandidat hat letztlich nur einen Trumpf: Er ist nicht Trump. Aber der 77 Jahre alte Herausforderer schafft es in der Fernsehdebatte nicht, Zweifel an seiner Durchsetzungsstärke zu zerstreuen.

Wer auf ein baldiges Ende der Ära Trump hofft, der mag hieraus Hoffnung schöpfen: In seinem ersten Fernsehduell gegen Joe Biden wurde der Präsident immer wieder energisch zurechtgewiesen, wenn er die Regeln brach, denen er selbst zugestimmt hatte. Er wurde präzise auf Logikfehler in seiner Argumentation angesprochen und er wurde genötigt, zu heiklen Fragen Stellung zu beziehen: Verurteilt er die Aufmärsche weißer Rassisten? Glaubt er an den menschengemachten Klimawandel? Ist er bereit, eine etwaige Wahlniederlage anzuerkennen? Das Problem: All das war Chris Wallace zu verdanken, dem Moderator vom Sender Fox News. Der demokratische Kandidat Joe Biden dagegen tat sich sehr schwer, Trumps Aggressivität etwas entgegenzusetzen.

Natürlich kann man Biden trotzdem zum Sieger der Debatte erklären, denn schließlich war es Trump, der sich von der ersten Minute an von seiner unangenehmsten Seite zeigte: Der Präsident ließ Biden selten ausreden; er verlagerte sich auf persönliche Attacken, sobald es inhaltlich unangenehm für ihn wurde; er flüchtete sich in Unwahrheiten und weigerte sich abermals, einen friedlichen Machtwechsel zu versprechen.

Doch das alles ist nicht neu. Trump zeigte sich einfach so, wie ihn die Amerikaner schon viele Jahre tagtäglich erleben. In den Augen seiner Gegner: schamlos, respektlos, mitleidslos (etwa gegenüber den mehr als 200.000 Corona-Toten in seinem Land) und obendrein oft ahnungslos. In den Augen seiner Anhänger dagegen: ein Macher, der sich nicht an überkommene Konventionen des politischen Establishments hält und sich niemals unterbuttern lässt. Kurzum: Trump wird durch die Debatte weder viele Unterstützer verloren noch neue Sympathisanten gewonnen haben.