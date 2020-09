Klima, Corona, Rassismus : Siegt Trumps Trotz über Bidens Vorsicht?

Lässt sich nichts verbieten: Am vorigen Sonntag hielt Trump eine Kundgebung in einer Halle nahe Las Vegas ab. Das widersprach den Corona-Regeln des Staates Nevada. Bild: AFP

Was haben der Klimawandel und der strukturelle Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft gemeinsam? Man könnte meinen: Beides sind Themen, die Präsident Donald Trump und dessen Unterstützer lieber meiden. Schließlich leiden Dutzende Millionen Amerikaner sieben Wochen vor der Präsidentenwahl unter den beispiellosen Waldbränden an der Westküste, während sich über dem Golf von Mexiko ein womöglich verheerender Hurrikan dem Südosten der Vereinigten Staaten nähert. Zugleich verschwinden die Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze (und von Gewalt gegen Polizisten) nicht aus den Schlagzeilen.

So hat sich die Stadt Louisville im Staat Kentucky nun mit den Hinterbliebenen der Afroamerikanerin Breonna Taylor auf eine Zahlung von zwölf Millionen Dollar geeinigt, weil Polizisten die keiner Straftat verdächtige Frau im März nachts in ihrer Wohnung erschossen hatten. Aus der Stadt Rochester im Staat New York sind derweil neue Dokumente bekannt geworden, die belegen, wie Funktionäre monatelang versuchten, die Umstände des Todes von Daniel Prude unter den Teppich zu kehren; der Afroamerikaner war im März erstickt, als ihm Polizisten eine Kapuze über den Kopf gezogen und ihn am Boden fixiert hatten. Zugleich kämpfen in Los Angeles die Polizistin und ihr Kollege um ihr Leben, die am vorigen Samstag in ihrem Streifenwagen angeschossen wurden. Kurzum: Selbst wenn man die Corona-Pandemie für einen Moment vergisst, hat Trump nach knapp vier Jahren im Amt wenig vorzuweisen, wenn er sich als Garant für Sicherheit empfiehlt.

„Und Sie sind daran schuld!“

Also das Thema wechseln? Nein, so funktioniert Politik in Amerika schon lange nicht mehr und erst recht nicht in Zeiten des Trumpismus. Anstatt die Vorwürfe zu ignorieren, Trump leugne den Klimawandel und den Rassismus, gehen die Büchsenspanner des Präsidenten zum Frontalangriff über. Einige der bekanntesten konservativen Meinungsmacher in Funk und Fernsehen warfen den Demokraten vor, sie nähmen die Krisen als Vorwand, um die Menschen zu kontrollieren.