Kellyanne Conways Rückzug : Donald Trump war zu viel für die Familie

Kellyanne und George Conway waren in den vergangenen vier Jahren vielleicht das am aufgeregtesten beobachtete Ehepaar der amerikanischen Politik nach dem Präsidenten und der First Lady. Sie arbeitet für Donald Trump, ist eine seiner Beraterinnen. Er ist ein konservativer Anwalt und wurde zu einem der wortmächtigsten Trump-Kritiker. Wie es bei den beiden privat zugeht, gab der Klatschpresse (und nicht nur der) Anlass zu endlosen Spekulationen: Haben sich die Eheleute überhaupt noch etwas zu sagen? Sprechen sie ihr Vorgehen gar ab, planen sie vielleicht, ihren politischen Rosenkrieg nach Trumps Amtszeit zu Geld zu machen?

Auf jeden Fall wird es Ende des Monats wohl ruhiger um die Conways. Kellyanne hat auf Twitter angekündigt, aus dem Weißen Haus auszuscheiden, während George seine Rolle in der republikanischen Anti-Trump-Gruppe „The Lincoln Project“ aufgibt und sich auch von Twitter zurückzuziehen verspricht. Beide geben in ihrer jeweiligen Erklärung an, sich in Zukunft mehr um die Familie kümmern zu wollen.