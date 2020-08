Familienstreit um Trump : Kellyanne Conway verlässt das Weiße Haus

Eine der bekanntesten Beraterinnen von Amerikas Präsident Donald Trump zieht sich aus dem Weißen Haus zurück. Kellyanne Conway, die Trump bereits im Wahlkampf vor vier Jahren zur Seite stand, will ihren Posten in der amerikanischen Regierungszentrale Ende des Monats räumen, berichtete die „Washington Post“ unter Berufung auf eine Stellungnahme Conways.

Conway hat Trump laut dem Bericht in der Nacht auf Montag im Weißen Haus über ihre Entscheidung informiert. Sie erklärte den Schritt mit privaten Gründen. Sie habe die Entscheidung mit Blick darauf getroffen, was am besten für ihre Kinder sei. „Für meine geliebten Kinder wird das von nun an weniger Drama und mehr Mama bedeuten“, teilte Conway mit.

Conway galt als eines der Gesichter der Trump-Regierung. Sie verteidigte den Präsidenten regelmäßig in Fernsehauftritten. Conways Ehemann, George T. Conway, ist ein bekannter Trump-Kritiker. Er unterstützt auch das sogenannte „Lincoln Project“, eine Initiative von Republikanern, die die Wiederwahl Trumps verhindern wollen. George Conway kündigte nun an, sich von der Initiative zurückzuziehen und auch eine Auszeit von Twitter zu nehmen, wo er regelmäßig Trump attackierte.

Eine Tochter der beiden hatte zuletzt auf Twitter die Arbeit von Kellyanne Conway kritisiert und dafür viel Aufmerksamkeit bekommen.