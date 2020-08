Kandidatur angenommen : Joe Bidens wichtigste Rede

Zum Abschluss des Parteitags der amerikanischen Demokraten hat Joe Biden die Nominierung als Präsidentschaftskandidat angenommen. Damit ist der 77-Jährige offiziell der Herausforderer des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump (74) bei der Wahl am 3. November. „Mit großer Ehre und Demut nehme ich diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an“, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in der bislang wichtigsten Rede seiner jahrzehntelangen politischen Karriere.

Biden versprach, der Präsident aller Amerikaner zu sein, nicht nur jener, die ihn wählen. „Vereint können und werden wir die Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden“, sagte er. Der Ex-Vizepräsident trat in seinem Wohnort Wilmington (Delaware) auf. Der Parteitag fand wegen der Coronavirus-Pandemie in stark komprimierter Form und weitgehend virtuell statt.

Amtsinhaber Trump warf er unverzeihliche Versäumnisse in der Corona-Pandemie vor. „Unser derzeitiger Präsident hat in seiner grundlegendsten Pflicht gegenüber der Nation versagt. Er hat uns nicht beschützt. Er hat Amerika nicht beschützt. Das ist unverzeihlich.“ Als Präsident werde er den Amerikanern ein Versprechen geben: „Ich werde Amerika beschützen, ich werde uns gegen jeden Angriff – sichtbar oder unsichtbar – verteidigen, immer, ohne Ausnahme, jedes Mal.“ Biden beklagte die mehr als 170.000 Toten in der Pandemie und warf Trump vor, noch immer keinen Plan zu haben, wie er die Krise in den Griff bekommen wolle. Der Republikaner habe bis heute nicht verstanden, dass sich die Wirtschaft nicht erholen werde und die Schulen nicht wieder sicher geöffnet werden könnten, solange er sich nicht mit dem Virus befasse.

Biden zieht mit der 55 Jahre alten Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschafts-Kandidatin in die Wahl. Er verspricht, das Land nach vier Jahren Trump zu vereinen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und Millionen Jobs zu schaffen. Zudem hat Barack Obama früherer Vizepräsident versprochen, eine Antwort auf die „rassistische Ungerechtigkeit“ zu geben und entschieden gegen die Klimakrise zu handeln.

Ehemalige Widersacher werben für Biden

Zuvor hatten sich zahlreiche frühere Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur hinter den designierten Kandidaten gestellt. Die Senatoren Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker und Amy Klobuchar riefen zur Wahl von Biden auf. Auch der frühere Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, der Ex-Kongressabgeordnete Beto O’Rourke, der Technologie-Unternehmer Andrew Yang und der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg warben für Biden.

Multimilliardär Bloomberg kritisierte Amerikas Präsident Donald Trump: Dessen verfehlte Wirtschaftspolitik sei eine massive Steuersenkung für Vermögende wie ihn gewesen, die gar kein zusätzliches Geld gebraucht hätten. Alle anderen Amerikaner habe Trump schlicht belogen. Die Amerikaner sollten bei der Wahl im November nicht in erster Linie über Trumps Charakter abstimmen, sondern über dessen Leistung als Präsident, forderte Bloomberg.