Wahlsieger Joe Biden : Der nächste Präsident, der Versöhner sein will

Sieg für Joe Biden : „Es ist Zeit, die Wut hinter uns zu lassen“

Joe Biden gewinnt die Präsidentenwahl in Amerika. Nachdem der Vorsprung für den Demokraten in Pennsylvania größer wird, legen sich mehrere amerikanische Medien auf den Sieger fest. Biden ruft zur Versöhnung auf, Donald Trump will seine Niederlage nicht anerkennen.