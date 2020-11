Liberaler Katholizismus : Wie der Glaube Joe Bidens Politik bestimmt

In seiner ersten Ansprache als gewählter Präsident hat sich Joe Biden selbstbewusst in eine Reihe mit Lincoln, Franklin Delano Roosevelt und Kennedy gestellt. Zumindest im Fall Kennedys erfüllt Biden diesen Anspruch in einer Hinsicht schon jetzt: Der Demokrat zieht als zweiter Katholik in der amerikanischen Geschichte nach Kennedy ins Weiße Haus ein.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Im Gegensatz zu Kennedy, der stets bemüht war, seinen Katholizismus nicht in den Vordergrund zu rücken, setzte Biden ihn in seiner ersten Rede dezent, aber gezielt ein: Er war wohl der erste gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, der in einer solchen Ansprache nicht nur die Bibel, sondern auch eine Strophe aus einem ursprünglich katholischen Kirchenlied zitierte: „Er wird dich erheben, wie auf den Flügeln eines Adlers“. Das 1976 entstandene Lied ist eine Vertonung von Psalm 91. Er hoffe, sagte Biden, dass dieses Lied, das ihm und seiner Familie viel bedeute, auch all jenen Amerikanern Trost spende, die einen Angehörigen durch das „schreckliche Virus“ verloren hätten.