Endspurt im Wahlkampf : Biden: Trump ist das Virus

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amerikas Präsidenten Donald Trump als Virus bezeichnet. „Die Wahrheit ist, um das (Corona-) Virus zu besiegen, müssen wir erst Donald Trump besiegen – er ist das Virus“, sagte Biden am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in einem Park in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania.

Trotz leichten Regens saßen viele Zuschauer auf dem Dach ihres Autos oder standen im Schlamm unter Regenschirmen. Unterstützer hupten während der Rede oder jubelten Biden zu. Biden kritisierte erneut Trumps Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Trump sei eine „Schande“, wenn er nahelegt, dass Ärzte die Zahl der Infektionen aus finanziellen Gründen aufbliesen.

„Es ist an der Zeit für Donald Trump, seine Taschen zu packen und nach Hause zu gehen“, sagte Biden. „Es ist an der Zeit, wieder etwas Leben in diese Nation zurückzubringen. Wir sind fertig, wir sind müde von den Tweets, der Wut, dem Hass, dem Versagen und der Verantwortungslosigkeit.“ Biden kritisierte Trumps Krisenmanagement in der Pandemie als „fast kriminell“.

Trump fordert Ergebnis noch in Wahlnacht

Trum will mit einem Kraftakt zum Wahlkampfende seinen Rückstand im Umfragen wettmachen und sich die notwendigen Stimmen für eine zweite Amtszeit sichern. Nach fünf Auftritten am Sonntag will der Republikaner am Montag in drei besonders umkämpften Bundesstaaten um Wählerstimmen werben. Biden plant am letzten Wahlkampftag wieder Auftritte im wichtigen Staat Pennsylvania, einen davon mit Lady Gaga. Biden kann vor der Wahl an diesem Dienstag zudem auf weitere Schützenhilfe von Ex-Präsident Barack Obama zählen.

Die Nachrichtenseite „Axios“ berichtete am Sonntag unter Berufung auf drei ungenannte Quellen, Trump habe mit Vertrauten Pläne besprochen, wonach er sich im Fall eines Vorsprungs in der Wahlnacht noch vor Ende der Stimmenauszählung zum Sieger erklären könnte. Trump forderte am Sonntagabend (Ortszeit) im Bundesstaat North Carolina erneut, ein Wahlergebnis müsse noch in der Nacht zu Mittwoch vorliegen. „Es ist furchtbar, wenn wir ein Wahlergebnis nicht in der Wahlnacht bekommen können“, sagte Trump. Er untergräbt seit langem das Vertrauen in den Wahlprozess und bereitet nach Ansicht von Kritikern das Feld dafür, bei einer Niederlage das Ergebnis anzuzweifeln.

Trump kündigte an, die Wahlnacht in Washington zu verbringen. Die „New York Times“ berichtete, in der Diskussion sei eine Wahlparty im Ostsaal des Weißen Hauses mit bis zu 400 Gästen. Nach einer Veranstaltung Trumps im Rosengarten Ende September waren zahlreiche Besucher mit dem Coronavirus infiziert, darunter auch der Präsident und First Lady Melania Trump. Der führende Gesundheitsexperte Anthony Fauci sprach später von einem „Superspreader-Event“. Biden will sich in der Wahlnacht von seinem Wohnort Wilmington im Bundesstaat Delaware aus an die Nation wenden, wie sein Wahlkampfteam ankündigte.

Ergebnis könnte sich drehen

Wegen der Pandemie wird eine Rekordzahl an Briefwählern erwartet. Umfragen zufolge machen mehrheitlich Bidens Anhänger von der Möglichkeit Gebrauch, per Briefwahl abzustimmen. In umkämpften Staaten wie Pennsylvania können Briefwahlstimmen noch Tage nach der Wahl ausgezählt werden. Das könnte dazu führen, dass Trump in der Nacht zu Mittwoch vorne liegt, sein Vorsprung sich aber in den Tagen danach in eine Rückstand verwandelt. Dann würden die Wahlleute in den Bundesstaaten, in denen sich das Ergebnis dreht, doch nicht Trump, sondern Biden zugesprochen. Trump behauptet seit Monaten ohne jeden Beleg, die Stimmabgabe per Briefwahl begünstige Wahlbetrug.

Der Wahlkampf konzentriert sich im Endspurt auf „Swing States“ wie Pennsylvania, bei denen nicht unklar ist, ob der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten siegen wird. Trump lag in Umfragen vom Wochenende weiterhin sowohl landesweit als auch in mehreren „Swing States“ hinter Biden. Seine Wiederwahl ist dennoch nicht ausgeschlossen, zumal aufgrund des Wahlsystems auch der Kandidat mit den meisten Stimmen unterliegen kann. Beide Seiten haben die diesjährige Abstimmung zur Schicksalswahl erklärt.