Europas Politiker gratulieren : Ihre Erleichterung über Biden verhehlen sie nicht

Berlin, Brüssel und Paris ließen am Samstagabend nicht lange auf sich warten. Man wartete nur ab, bis die großen Fernsehsender den Sieg für Joe Biden verkündet hatten – dann gab es rasche Signale der Anerkennung und Unterstützung für den Wahlsieger. Der tagelange Auszählungsprozess hatte genug Zeit gegeben, um sich innerhalb der Bundesregierung, aber vor allem auch auf europäischer Ebene abzusprechen, dass die Glückwünsche an Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris rasch erfolgen sollten. „Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden. Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen“, schrieb Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Twitter. Ähnlich äußerte sich der französische Präsident Emmanuel Macron: „Wir haben viel zu tun, um die aktuellen Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Handeln wir zusammen!“ Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte: „Die EU-Kommission steht bereit, die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung und dem neuen Kongress zu intensivieren.“

In Berlin herrschte Erleichterung – nicht nur über Bidens Sieg, sondern auch darüber, dass der Wahlprozess zwar langsam und zäh, aber letztlich doch ordnungsgemäß zu Ende gegangen ist. Dass der Sieg Bidens am Ende recht deutlich ausfallen wird, gilt in Berlin als Chance, dass die Vereinigten Staaten die extreme Polarisierung der Gesellschaft vielleicht doch überwinden können.

Merkel will sich noch ausführlich äußern

Merkel wird sich am Montag Vormittag noch einmal ausführlicher zu dem Wahlausgang äußern. Vor vier Jahren hatte sie nach Trumps Wahlsieg über gemeinsame Werte gesprochen, nämlich „Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung“. Und sie fuhr fort: „Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an.“ Die Konditionierung war als Kritik an Trump gewertet worden. Merkel kennt Biden aus den acht Jahren seiner Zeit als Vizepräsident, es gab ein langes Gespräch im Kanzleramt, das als „gut“ beschrieben wird. Vizepräsidentin Harris kennt Merkel bisher nicht. In Berlin geht man davon aus, dass auch Bekannte aus Obamas Mannschaft in Bidens Team auftauchen werden.

Viele der deutschen Gratulanten brachten ihre Erleichterung über den Wahlausgang deutlicher als Merkel zum Ausdruck. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb in einem Gastbeitrag für den „Spiegel“, er sei „wie viele meiner Amtskollegen überall in Europa“ erleichtert. Denn Trump habe „Prinzipien des demokratischen Miteinanders missachtet und die Grundpfeiler der internationalen Ordnung beschädigt“. Dennoch „verbieten sich Vergleiche mit Machthabern pseudodemokratischer Staaten“, so Scholz. „Jede Forderung nach Äquidistanz läuft fehl“, sagte der Kanzlerkandidat der SPD offenbar mit Blick auf Russland und erteilte damit Forderungen einen Absage, wie sie auch in seiner eigenen Partei erhoben wurden.

„Isch over“

Mit einer Reminiszenz an Barack Obama gratulierte CSU-Chef Markus Söder. „Yes, he can!“, schrieb er. Sein Vertrauen in die amerikanische Demokratie sei „wieder gestärkt“. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sagte der Zeitung „Bild am Sonntag“, er hoffe, dass Donald Trump seine Niederlage akzeptieren werde. Sonst müssten genügend Republikaner da sein, die Trump sagen würden: „Es isch, wie es isch, und jetzt isch over.“