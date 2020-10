Wahlkampf in Amerika : Trump attackiert muslimische Abgeordnete

Amerikas Präsident Donald Trump hat die aus Somalia stammende Kongressabgeordnete Ilhan Omar erneut scharf angegriffen. Bei einer Wahl seines Herausforderers Joe Biden Anfang November würde die Einwanderung aus Staaten mit vielen Terroristen – unter anderem Syrien und Somalia – stark ansteigen, behauptete Trump am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan. „Wisst ihr, wenn ich an Somalia denke, denke ich an Omar. Ilhan Omar“, sagte Trump unter den Buhrufen der Menge und fuhr fort, dass die muslimische Volksvertreterin die Vereinigten Staaten hasse. „Sie mag es, uns zu erzählen, wie wir unser Land regieren sollen, ist das nicht nett?“.

Omar, die als Kind mit ihrer Familie aus Somalia nach Amerika geflüchtet war, ist zusammen mit anderen demokratischen Abgeordneten des linken Flügels bereits des Öfteren von Trump öffentlich verbal attackiert worden. Sie repräsentiert im Abgeordnetenhaus einen Bezirk im Bundesstaat Minneapolis.

Weiterhin versprach Trump den in Vorstädten lebenden Frauen, ihre Männer wieder in Arbeit zu bringen. Es könne nicht angehen, dass die Wirtschaft durch Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus abgewürgt werde. Trumps Äußerungen wurden als Kritik am Kurs von Michigans demokratischer Gouverneurin Gretchen Whitmer gewertet. Die Menge rief: „Sperrt sie ein!“

Gleichwohl hielt sich Trump zugute, dass das FBI vor kurzem eine mutmaßliche Verschwörung zur Entführung von Whitmer aufdeckte. Etliche Verdächtige wurden festgenommen. Sie sollen auch den Sturm auf das Parlament von Michigan geplant haben. „Es waren unsere Leute, die ihr bei ihrem Problem ausgeholfen haben“, sagte Trump mit Blick auf Whitmer – und weckte zugleich Zweifel am Ernst der Lage für die Gouverneurin. Man werde sehen müssen, ob es ein Problem gegeben habe.

Biden in Georgia

Eine Woche vor Wahl warf Herausforder Joe Biden dem Präsidenten Kapitulation vor dem Coronavirus vor. „Donald Trump hat die weiße Flagge geschwenkt, unsere Familien im Stich gelassen und sich dem Virus ergeben“, sagte Biden am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Biden kündigte für den Fall seines Sieges an: „Ich werde einen Plan zur verantwortungsvollen Bekämpfung dieser Pandemie aufstellen, der dieses Land zusammenführen wird.“ Er warf Trump vor, nicht auf die Wissenschaft zu hören. Die Pandemie hat in den Vereinigten Staaten nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bislang mehr als 226.000 Menschen das Leben gekostet.