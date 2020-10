TV-Duell der Vize-Kandidaten : Harris: „Das größte Versagen einer Regierung in der Geschichte unseres Landes“

Weniger als vier Wochen vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl treten die Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris in einem Fernsehduell gegeneinander an. Nach der Corona-Infektion von Präsident Donald Trump sitzen der republikanische Vizepräsident und die demokratische Senatorin am Mittwochabend (Ortszeit) bei der TV-Debatte in Salt Lake City im Bundesstaat Utah durch Plexiglas getrennt auf der Bühne. Zwischen ihnen besteht zudem ein Sicherheitsabstand von mehr als dreieinhalb Metern.

Der Debattenabend steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, an deren Folgen in den Vereinigten Staaten bereits mehr als 210.000 Menschen gestorben sind. Das Duell wurde knapp eine Woche nach dem Bekanntwerden der Corona-Infektion von Präsident Trump ausgetragen. Der Präsident wurde drei Tage im Krankenhaus behandelt und am Montag wieder aus der Klinik entlassen.

Die Vizekandidatin der amerikanischen Demokraten, Kamala Harris, hat Präsident Donald Trump Versagen in der Corona-Pandemie vorgeworfen. „Diese Regierung hat das Recht auf eine Wiederwahl verwirkt“, sagte Harris bei der Debatte der Vize-Kandidatin vor der Präsidentschaftswahl am Mittwochabend in Salt Lake City. „Das amerikanische Volk ist Zeuge des größten Versagens einer Regierung in der Geschichte unseres Landes geworden.“ Harris zieht als Stellvertreterin des Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Joe Biden, in die Wahl am 3. November.

Harris kündigt Plan für Kampf gegen Corona an

Vizepräsident Mike Pence – der der Corona-Task-Force im Weißen Haus vorsteht – nahm das Krisenmanagement der Trump-Regierung bei der Debatte in Schutz. Pence verwies darauf, dass Trump frühzeitig in der Pandemie Einschränkungen für Reisende aus China und der EU erlassen und damit zahlreiche Menschenleben gerettet habe.

Harris sagte, anders als die Trump-Regierung habe Biden einen Plan für den Kampf gegen das Coronavirus. So solle die die Kontaktverfolgung verbessert und ein Impfstoff – wenn die Entwicklung abgeschlossen ist – kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Pence sagte, Trump und er hätten großes Vertrauen in die Fähigkeit der Amerikaner, die Informationen zum Schutz vor dem Coronavirus selber in die Praxis umzusetzen. Der Trump-Regierung wird vorgeworfen, Schutzmaßnahmen selber nicht zu beachten. Am vergangenen Donnerstag war Trump selber positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wurde von Freitag bis Montag im Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda bei Washington behandelt. Die Pandemie hat in den Vereinigten Staaten bislang mehr als 210.000 Menschen das Leben gekostet.

Pence weicht Fragen nach Klimawandel und möglicher Amtsübergabe aus

Der Frage von Harris, ob er den Klimawandel für eine existenzielle Bedrohung hält, ist Mike Pence ausgewichen. „Das Klima ändert sich, wir werden der Wissenschaft folgen“, sagte der Trump-Stellvertreter. Harris bezeichnete den Klimawandel als „eine existenzielle Bedrohung für uns als Menschen“. Sie kündigte an, sollte der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden am 3. November die Wahl gegen Trump gewinnen, würden die Vereinigten Staaten dem Pariser Klimaschutzabkommen „mit Stolz“ wieder beitreten.

Trump hat den Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt. Pence sagte am Mittwoch, eine Rückkehr zu dem Vertrag und der von Teilen der Demokraten angestrebte „Green New Deal“ werde amerikanische Jobs vernichten. Harris erwiderte, die von Biden angestrebten Reformen für erneuerbare Energien würden zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen.