Mitch McConnell : Die Schlüsselfigur im Machtpoker um die Ginsburg-Nachfolge

Der Mann, der nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg eine zentrale Rolle spielt, ist Mitch McConnell. Der Senator aus Kentucky ist der Mehrheitsführer im Senat und damit Herr des Verfahrens. Er kann entscheiden, wann in der kleineren Kammer des Kongresses über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die liberale Ikone debattiert und abgestimmt wird.

Diese Rolle ist für den 78 Jahre alten McConnell nicht neu. Vor vier Jahren, nach dem Tod des konservativen Richters Antonin Scalia, war er es, der dem damaligen Präsidenten Barack Obama eine Neubesetzung verwehrte. Weil Senat und Weißes Haus in den Händen verschiedener Parteien waren, sollte der Präsident in einem Wahljahr keinen Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ernennen können, sagte McConnell damals.

Merrick Garland, der Richter, den Obama nominiert hatte, bekam mehr als neun Monate lang keine Anhörung im Justizausschuss. Im Januar 2017, mit dem Zusammentreten eines neuen Senats, erlosch seine Nominierung. McConnell sagte später über den Vorgang: „Einer meiner stolzesten Momente war, als ich Präsident Obama in die Augen blickte und sagte: ,Herr Präsident, diese Vakanz am Obersten Gerichtshof werden Sie nicht füllen.‘“

Die jetzige Situation unterscheidet sich demnach in einem wichtigen Punkt von der vor vier Jahren: Senat und Weißes Haus werden von der gleichen Partei kontrolliert. Mitch McConnell machte denn auch nur zwei Stunden nach der Nachricht über Ginsburgs Tod klar, wie er diesmal verfahren möchte: „Der Senat der Vereinigten Staaten wird über den Vorschlag von Präsident Trump abstimmen.“ Bis zum Wahltag am 3. November hat er dafür noch 45 Tage Zeit.

McConnell ist der Herr der Tagesordnung

Als erstes ist jedoch Präsident Donald Trump am Zug. Er muss eine Richterin seiner Wahl bestimmen, die kandidieren soll. In der Verfassung der Vereinigten Staaten steht: „Er nominiert auf Anraten und mit Zustimmung des Senats (…) die Richter des Obersten Bundesgerichts“. Trump sagte am Samstag, er werde vermutlich in der kommenden Woche bekanntgeben, wen er nominieren wolle. „Wir werden sehr bald einen Kandidaten haben“, sagte der Präsident. „Höchstwahrscheinlich“ werde es eine Frau sein. Trump äußerte sich zu zwei Bundesrichterinnen, Amy Coney Barrett und Barbara Lagoa, deren Namen als mögliche Nachfolgerinnen kursieren. Sie würden beide „sehr respektiert“, sagte er.

Nachdem der Präsident seinen Vorschlag gemacht hat, tritt der Senat in Aktion. Der Justizausschuss führt Anhörungen durch, um zu ergründen, ob der Kandidat des Präsidenten geeignet ist, einen Platz am Obersten Gerichtshof einzunehmen. Zeitpunkt und Länge der Untersuchung obliegt dem Vorsitzenden des Ausschusses, in diesem Fall Lindsey Graham, der deutlich gemacht hat, dass er dem Beispiel McConnells folgen will.